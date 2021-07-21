Экономика

Ушла эпоха: маршрутки больше не «на Питер»

В Пскове компания «Автофаворит» закрыла автобусные маршруты до Петербурга и обратно. Крупный игрок покинул рынок столь стремительно, что пассажиры последних несостоявшихся рейсов не могут вернуть деньги за билеты. Конкуренты по поводу освобождения ниши оптимизма не испытывают.

Осталась только музыка

На этой неделе в редакцию пришло сообщение: «Компания «Автофаворит», видимо, не справилась с вызовами нашего непростого времени, вторую неделю нас приветствует автоответчик и предлагает дождаться первого доступного оператора. Если закрылись - так оповестите пассажиров! Разместите информацию актуальную на сайте, чтобы людей не вводить в заблуждение. И если возможно, может, хоть ПЛН соберёт актуальную инфу по действующим маршруткам Спб-Псков-СПб. Для самых умных - про «Ласточку» знаю. Иногда удобно именно с Московской уехать, ну или из Пулково в Псков. Или из Пскова прямо в Пулково».

Беремся проверять. Шутка ли. Раз - и закрылся популярный перевозчик, гонявший автобусы на Питер с 2006 года.

На сайте «Автофаворита» napiter.ru никаких предупреждений для пассажиров не висит. В разделе «Актуальная информация» написано о том, что въезд в Псков и Петербург из других мест разрешен, что в автобусе нужно находиться в масках, а сотрудники ГИБДД общественный транспорт не останавливают и не досматривают. В расписании все еще указаны три-четыре рейса в день в обе стороны.

Только раздел бронирования билетов показывает - нечто, действительно, произошло.

При попытке заказать место в автобусе, сайт дает заполнить все графы, кроме времени отправления, и пишет: «Что-то пошло не так». А на звонок диспетчеру робот отвечает: «Здравствуйте. Оставайтесь на линии. Вам ответит первый свободный сотрудник». Но музыка в динамике не прерывается ни через 15 минут, ни через час. Сотрудников на том конце нет вообще.

Сказать, что в прошлом десятилетии компания «Автофаворит» процветала - не сказать ничего. Запустили рейсы в Ригу, микроавтобусы заменили на более вместительный и комфортный транспорт, открыли собственный маленький автовокзал на улице Юбилейной с залом ожидания и стойкой регистрации, пассажиров ранних рейсов забирали на бесплатном такси, содержали собственную футбольную команду, игравшую в городской корпоративной лиге.

Упадок совпал с запуском в 2018 году «Ласточек» до Питера. Явились ли его причиной железнодорожные птички, уверенно утверждать нельзя. Однако именно с этого времени пассажиров стали забирать сначала на государственном автовокзале, а потом с остановки на улице Юбилейной - а в бывшем зале ожидания прописку получил мебельный магазин. Футбольный клуб два года назад поделился печальными новостями:

«Вынуждены сообщить вам, что наш клуб приостанавливает свое существование на неопределенный срок. Одно можно сказать точно - для нас сезон большого футбола закончен. Мы снимаемся со всех соревнований. Просим отнестись с пониманием к этой непростой ситуации, в которой оказалось руководство нашей команды. На протяжении всего существования мы старались делать максимум для популяризации футбола в Псковской области и за ее пределами. У нас был отличный коллектив единомышленников. Благодарим абсолютно всех за содействие и за бескомпромиссную борьбу! Надеемся, что возвращение не заставит долго ждать».

Переплатила в три раза

Что именно случилось с компанией в июле 2021 года, мы попытались выяснить у ее владельца и директора Сергея Забецкого. По некоторым данным, он сейчас находится за границей. Наши вопросы в WhatsApp он прочитал, но отвечать не стал.

В сообществе перевозчика «ВКонтакте» все, кто пытаются забронировать место, получают один и тот же ответ с корпоративного аккаунта: «Рейсы временно отменены». В том же сообществе можно проследить, как схлопывались перевозки. В первых числах июля еще ходили один-два автобуса, принимали брони на двадцатые числа. А уже 13 июля поездки закончились. Причину пытаемся выяснить теперь уже у администратора корпоративного аккаунта. Тот бодро рапортует:

«На данный момент рейсы временно отменены в связи с обновлением автобусного парка и документации. Надеемся, что транспортное сообщение нашими автобусами с СПб будет восстановлено уже в ближайшее время».

Надеются на это и пассажиры. Особенно те, кто успел оплатить бронь, как студентка питерского вуза из Новоржевского района Дарья Васильева. Она должна была выехать домой 13 июля. Накануне от перевозчика позвонили, сказали, что рейс отменен.

«Пришлось купить билет на «Ласточку» за 1200 рублей, - рассказывает девушка, - а на маршрутку билет стоил по студенческому 450, то есть в три раза больше заплатила. И обратно точно также уезжала. У меня там 900 рублей остались. Первый раз с таким столкнулась».

Сколько таких пострадавших и о какой сумме зависших броней идет речь, установить крайне сложно. Тех, кто пишет о проблеме в группу, отправляют заполнять форму возврата на сайте. Жизнерадостному smm-щику мы задали вопрос, получат ли люди обратно свои деньги. Ответ оказался похож на кручение ужа на сковородке:

«Да, конечно. Сейчас, к сожалению, работа сайта (где оформлялись брони, оплаты, а также совершались возвраты) приостановлена. Но возвраты будут оформлены обязательно, либо в скором времени будем лично созваниваться с пассажирами, которые совершили оплаты, чтобы в индивидуальном порядке договориться о способах возврата».

Одно к одному

Маршруток до Питера пока еще полно от других перевозчиков: «Стрижи», «Меридиан», «Автовизит», «Автовояж», «Автокомфорт», «Автоэкспресс», «Viking». Но на этом рынке царит уныние. Те, с кем нам удалось поговорить, вспомнили о похожей судьбе другой компании. У той банк отобрал за долги большие автобусы, пришлось снова садится на старенькие «микрики». Собеседники предположили, что «Автофаворит» постигла та же судьба. Считают, что простой в пандемию добил то, с чем не справилась «Ласточка».

«Мы пока закрывать не собираемся. Ездим, - без особого веселья говорит директор «Автовизита» Николай Чернов. - Есть два-четыре отправления в день, пока работаем. Надо понимать, что перевозчики автомобильным транспортом не в состоянии конкурировать с железной дорогой. Они поначалу стали демпинговать, билет стоил 300-350 рублей, у нас пассажиропоток процентов на 50-60 упал. Второй фактор, если помните, начались дорожные работы, перекопали всю трассу. Светофоров насчитывалось от восьми до пятнадцати, автобусы шли шесть часов. Одно к одному. Куда было пассажирам деваться?Понятно, почему люди ушли на поезд, который идет три с половиной часа».

Николай Чернов возит пассажиров на Питер с 2011 года. Тогда же автобус на Северную столицу из Печор запустил «Viking» под руководством Марины Егоровой. С тех пор она пытается сделать рейс официальным, но получила уже три отказа. Это тем более удивительно, что на всевозможных «круглых столах» только и разговоров о том, что маршрутчики прячут регулярные рейсы под видом заказных.

«У нас изначально было два рейса, сейчас один и тот полукривой, - Марина Егорова объективно оценивает состояние своей компании. - Надо бы закрываться да сотрудников жалко. Ходатайствовали о регулярном маршруте, но никому это неинтересно, отфутболивают. Привязываются ко всякой ерунде. Например, висел штраф в триста рублей, о котором мы не знали — это стало причиной отказа».

Печеряне в свое время разложили запаски по разным кузовам, теперь считают, что именно это не дало пока потонуть. Помимо автобусов на Питер, «Viking» возит группы для турфирм, летом отправляет рейсы с псковичами к Черному морю, а зимой возит спортивные команды.

«После пандемии пытаемся восстановиться. Хорошо, что у нас ничего в кредите не было, - с облегчением говорит Марина Егорова. - все свое, от банков не зависим, поэтому работаем. Не раздувались, как павлины. Мы не сдаемся, приобрели новый автобус в этом году. Вижу, как остальные пытаются выживать. Транспортное законодательство ужесточается. ИП, кто тоже возит туристов, продают большие автобусы, на которые нужно иметь лицензию, и покупают на пять-семь мест. Иначе пакет документов нужен, как в полноценном автобусном парке. Не всем это под силу».

Как не под силу новая экономическая реальность оказалась «Автофавориту». Прошлый год компания начинала с 45 сотрудниками. К началу этого их осталось только 14. Похоже, что и у них трудовые книжки уже на руках. Еще полтора десятка человек вышли на перегретый рынок труда. Дождутся проверяющие, пока закроются остальные, вздохнут с облегчением, а над пассажирами останется властвовать единственный монополист. Кажется, кое-кому не помешала бы помощь прямо сейчас.

Юлия Магера