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Экономика

Россиянам рассказали, как получить более низкий процент по кредиту

25.07.2021 09:38|ПсковКомментариев: 0

Россиянам для получения самого низкого процента по кредиту стоит предоставлять в банк все возможные документы о своих доходах, а также оценить необходимость оформления страховки - иногда платежи могут быть выгоднее без нее. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора по развитию банковского направления финансового супермаркета «Сравни.ру» Алексея Грибкова.

«На персональную ставку по кредиту чаще всего влияет пакет документов, подтверждающих доход. Кредиты по минимальному пакету документов, как правило, дороже. При этом в зарплатном банке нередко вам могут предложить ставку ниже, чем в других кредитных организациях. Это связано с тем, что такой банк видит все ежемесячные доходы клиента», - отметил эксперт.

Чаще всего кредит оформляется со страховкой, а отказ от нее обычно автоматически увеличивает процентную ставку. Страховка выгодна, если кредит берется на длительный срок, а платежи могут стать обременительными при наступлении страхового случая, продолжил он.

Однако, если кредит оформляется на небольшую сумму и на короткий срок или планируется досрочное погашение, то стоит посмотреть на величину платежей и без страховки - при таких условиях сумма переплаты по процентам может быть ниже, указал Грибков.

При выборе банка всегда следует обращать внимание на сопутствующие кредиту услуги, подчеркнул Грибков. Например, нужно посмотреть на условия по дебетовой карте, которую могут предложить к потребительскому кредиту: есть ли по ней кешбэк, на какие категории и в каком размере.

Также стоит помнить, что кредит приводит, как правило, к отношениям с банком на несколько лет, поэтому стоит оценить и удобство мобильного приложения кредитной организации, добавил он.

По данным компании, в настоящее время средняя минимальная ставка по потребительским кредитам составляет 8,5% годовых.

Теги: #кредит
Источник: Псковская Лента Новостей
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