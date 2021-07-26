Экономика

Россельхознадзор ответил на сообщение о проблеме с выдачей сертификатов в Псковской области

В Северо-Западном управлении Россельхознадзора прокомментировали ситуацию с проблемой выдачи фитосанитарных сертификатов. В редакцию Псковской Ленты Новостей поступило письмо от пресс-службы ведомства.

Напомним, ранее со ссылкой на пресс-службу Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области сообщалось, что проблема выдачи фитосанитарных сертификатов стала темой встречи бизнес-омбудсмена Аркадия Мурылева, врио заместителя руководителя Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Светланы Петровой с представителями компаний, занимающихся экспортом пиломатериалов.

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В частности, отмечалось, что основной причиной увеличения сроков рассмотрения заявлений на выдачу фитосанитарных сертификатов является нехватка кадров вследствие недавней волны сокращений в управлении Россельхознадзора. По словам пресс-службы бизнес-омбудсмена, принимает и рассматривает заявления в настоящее время один инспектор, хотя в соответствии с административным регламентом эту работу должны выполнять два сотрудника.

В то же время, в пресс-службе Россельхознадзора сообщили, что с начала 2021 года должностные лица ведомства в Псковской области выдали 3 787 фитосанитарных сертификатов, подтверждающих соблюдение требований стран-импортеров и фитосанитарную карантинную безопасность продукции, на экспортные партии лесоматериалов.

При этом в управлении особо подчеркнули, что в соответствии с приказом N1128 «Об утверждении административного регламента Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по предоставлению государственной услуги по выдаче фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата» от 22 октября 2020 года выдача ФСС, РФС, КС или направление уведомления об отказе в выдаче указанных документов осуществляется в течение трех рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении госуслуги и прилагаемых к нему документов в территориальное управление Россельхознадзора.

«Однако, понимая необходимость оперативного получения документов представителями внешнеэкономической деятельности, должностные лица управления проводят оформление фитосанитарных экспортных сертификатов в максимально сжатые сроки, в течение двух рабочих дней вместо трех», - подчеркнули в пресс-службе Россельхознадзора.