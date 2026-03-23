Псковская область поднялась на 79 место в рейтинге регионов по зарплатам в отраслях

Псковская область заняла 79 место по зарплатам в отраслях в рейтинге регионов. Первые позиции занимают Сахалинская область и Москва, свидетельствует исследование РИА Новости.

Оценка оплаты труда в отраслях произведена на основе данных по средним заработным платам за 2025 год. В исследовании рассмотрены зарплаты в сферах деятельности, где занято не менее 1% работников региона. При расчетах учтена выплата подоходного налога.

Согласной рейтингу, самая высокооплачиваемая отрасль в Псковской области за 2025 год - производство машин и оборудования. Средняя зарплата в этой отрасли достигла 85 тысяч рублей.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

  • 8 место - Мурманская область - рыболовство - 234 тысячи рублей;
  • 14 место - Ненецкий автономный округ - добыча нефти и газа - 194 тысячи рублей;
  • 17 место - Санкт-Петербург - IT - 181 тысяча рублей;
  • 32 место - Ленинградская область - химическая промышленность - 137 тысяч рублей;
  • 34 место - Республика Карелия - добыча металлических руд - 133 тысячи рублей. 
  • 36 место - Калининградская область - финансовые услуги - 132 тысячи рублей;
  • 45 место - Вологодская область - химическая промышленность - 121 тысяча рублей;
  • 46 место - Архангельская область - добывающая отрасль - 121 тысяча рублей;
  • 57 место - Новгородская область - производство машин и оборудования - 110 рублей.

Сахалинская область возглавила рейтинг регионов по уровню зарплат в отраслях по итогам 2025 года. В секторе «Добыча нефти и газа» среднемесячная зарплата здесь достигла 328 тысяч рублей, что является наивысшим значением среди всех отраслей и регионов. На втором месте по уровню отраслевых зарплат располагается Москва, но здесь самая высокооплачиваемая отрасль - «Финансовые услуги», в которой средняя чистая зарплата составляет 310 тысяч рублей в месяц.

Последние места в рейтинге занимают Ингушетия, Кабардино-Балкария, Чечня и Дагестан. За исключением Чечни, во всех этих регионах наибольшую зарплату имеют работники, занятые на госслужбе.

Напомним, в 2025 году в Пскове самой высокооплачиваемой отраслью стала энергетика.

