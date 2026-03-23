 
Экономика

26 местных производителей представят свою продукцию на гастроярмарке в Пскове

26 псковских производителей представят свою лучшую продукцию на гастрономической ярмарке, которая пройдет 24–25 марта в спортивно-развлекательном парке «Простория» в рамках Межрегионального промышленного кооперационного форума. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном министерстве сельского хозяйства, на мероприятии будут представлены сыры из Пскова, Гдова, Себежа, Куньи; пряники с разнообразными начинками; хлеб из деревенской печи с луком, тмином и курагой, уже ставший хитом за пределами области; псковское мороженое, а также мясо страуса, улитки, клюква в сахаре, варенье из лисичек и многое другое.

Впервые в гастроярмарке примут участие международные ритейлеры из Беларуси, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Также пройдут деловые переговоры с 10 зарубежными сетями – это шанс для наших производителей выйти на новые рынки.

«Это настоящая «гастрономическая дипломатия», где вкус становится визитной карточкой региона и мостом к международному сотрудничеству», - отметили в минсельхозе.

График работы ярмарки: 24 марта: с 10:00 до 18:00 и 25 марта: с 10:00 до 16:00.  

