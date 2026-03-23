Выгоднее вкладов: как псковичам обеспечить финансовое будущее?

В наше время как никогда нужна уверенность в завтрашнем дне, и жителям Псковской области не помешает финансовая «подушка безопасности». Но как самому накопить необходимую сумму? Кто поможет? Оказывается, собственные накопления можно значительно приумножить без риска. С 2024 года в нашей стране работает новая сберегательная программа, по которой можно получить софинансирование от государства.

О том, почему программа долгосрочных сбережений выгоднее вклада и какие льготы получают ее участники, узнала Псковская Лента Новостей.

Накопить 4,4 миллиона

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) — это эффективный инструмент для сбережений c софинансированием от государства, налоговыми льготами и инвестиционным доходом от негосударственного пенсионного фонда (НПФ). Эти преимущества выгодно отличают ПДС от других сберегательных продуктов.

Договор ПДС можно заключить в свою пользу, а также в пользу другого человека, например, ребенка, родителя или близких.

Государство софинансирует взносы граждан по договору долгосрочных сбережений в размере до 36 тысяч рублей ежегодно в течение 10 лет, всего до 360 тысяч рублей. Кроме того, по договорам ПДС в свою пользу можно получать ежегодно повышенный налоговый вычет до 88 тысяч рублей (1), по договорам ПДС в пользу ребенка до 110 тысяч рублей (2) ежегодно, а на все средства в ПДС негосударственный пенсионный фонд ежегодно начисляет инвестиционный доход. Например, в НПФ ПСБ за период действия программы долгосрочных сбережений среднегодовая доходность на счетах клиентов составила 17,3% (3) годовых.

Деятельность негосударственных пенсионных фондов строго регулируется Банком России. Поэтому проверенные временем стратегии фондов наиболее выгодны и безопасны для формирования накоплений. «Они работают максимально эффективно именно в долгосрочной перспективе, гарантируя стабильный рост и сохранность сбережений», — цитируют РИА Новости президента Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергея Белякова.

Благодаря участию в программе долгосрочных сбережений с софинансированием от государства и налоговым вычетом инвестиционным доходом от НПФ можно накопить желаемую сумму достаточно быстро. Женщине 40 лет со среднемесячным доходом до 80 тысяч рублей нужно откладывать всего по 3 тысячи рублей в месяц. Тогда к 55 годам она получит на счете более 2,9 миллиона рублей. При этом ее личные взносы могут составить порядка 555 тысяч рублей (4). Также она использовала налоговый вычет для взносов по договору ПДС. Участвуя в программе, она сможет забрать все деньги сразу (более 2,9 миллиона рублей) или получать их по частям. Например, в течение 5 лет по 49 362 рублей в месяц. Еще один вариант — по 8 410 рублей в месяц пожизненно. Если же она переведет в ПДС свои пенсионные накопления из системы обязательного пенсионного страхования и начнет реинвестировать налоговые вычеты, то итоговая сумма станет еще больше.

Цифры

717 млрд рублей – сумма привлеченных в ПДС средств.

10 млн заключенных договоров ПДС.

«Данные Банка России на 1 января 2026».

Не только для пенсионеров

Поскольку провайдерами ПДС являются негосударственные пенсионные фонды, может сложиться впечатление, что это «копилка» для пенсионеров. Но это инструмент сбережений для людей разного возраста — как молодежи, так и старшего поколения.

При этом у каждого человека могут быть свои цели: создание «подушки безопасности», образование ребенка, улучшение жилищных условий или прибавка к будущей пенсии.

Выплаты можно получить:

через 15 лет с даты заключения договора долгосрочных сбережений;

при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин;

досрочно в особых жизненных ситуациях, когда средства необходимы на оплату дорогостоящих видов лечения или в качестве выплаты при потере кормильца.

При наступлении оснований для выплат участник программы получает накопленные средства либо единовременной выплатой (5), либо пожизненными или срочными выплатами на срок, например, от 5 лет.

Меньше доход — больше поддержка

Государство софинансирует взносы участников программы до 36 тысяч рублей в год в течение первых 10 лет. Размер софинансирования от государства зависит от размера взносов участника за год и его среднемесячного дохода.

Большинство псковичей получают среднемесячный доход до 80 тысяч рублей для такой категории граждан господдержка будет «1:1», то есть на 36 тысяч рублей взносов участника ПДС, взносы государства составят 36 тысяч рублей.

Если среднемесячный доход от 80 до 150 тысяч рублей, то господдержка будет «1:2», то есть на 72 тысячи рублей взносов участника ПДС, взносы государства составят 36 тысяч рублей.

Для людей со среднемесячным доходом свыше 150 тысяч рублей, господдержка будет «1:4», то есть на 144 тысячи рублей взносов участника ПДС, взносы государства составят 36 тысяч рублей.

Пример, как работает софинансирование от государства: житель Псковской области получает среднемесячный доход до 80 тысяч рублей, ежемесячно вносит по 3 тысячи рублей на счет в ПДС. За год это получится 36 тысяч рублей. За счет получения софинансирования от государства сумма удвоится и составит 72 тысячи рублей. И так — каждый год! До 360 000 рублей можно получить за 10 лет.

В ПДС нет требований к размеру и периодичности взносов. Человек сам определяет комфортные суммы и регулярность. Однако, чтобы получить софинансирование от государства, необходимо вносить от 2 тысяч рублей в течение календарного года.

Живые деньги

По договорам ПДС можно получить налоговый вычет до 88 тысяч рублей ежегодно. Участник программы может вернуть НДФЛ со взносов до 400 тысяч рублей в год: от 13 до 22% от суммы взносов.

По договорам в ПДС в пользу ребенка можно получить увеличенный возврат налога до 110 000 рублей в год на каждого из родителей.

Налоговый вычет на долгосрочные сбережения граждан — отдельный тип вычета, поэтому параллельно участник программы может получать и другие вычеты, например, имущественный при покупке недвижимости или социальный — на спорт или обучение.

Налоговый вычет — это получение «живых» денег на карту, которыми можно распоряжаться по своему усмотрению, например, вложить его как очередной взнос в ПДС.

Выгоднее банковского вклада

Ставки по банковским вкладам следуют за ключевой ставкой Банка России, а она меняется в зависимости от ситуации в экономике. Через год доходность может быть уже другой. Поэтому счет ПДС выгоднее, чем обычный банковский вклад.

Пример: По вкладу псковичи могут получить 15-16% годовых минус налоги. А по программе ПДС доходность в первый год может превысить 100% годовых, потому что это единственный инструмент с софинансированием от государства. За 10 лет можно получить до 360 тысяч рублей.

Это не считая получения повышенного налогового вычета, защиты от взысканий по долгам, наследования 100% остатка средств, за исключением назначения пожизненной выплаты.

ПДС — это безопасный инструмент, максимальный размер гарантийного возмещения Агентства страхования вкладов по взносам участника и инвестиционному доходу на них в накопительном периоде составляет до 2,8 млн рублей, что вдвое превышает гарантийное возмещение по обычному вкладу. Дополнительно размер гарантирования увеличивается на сумму переведенных в программу пенсионных накоплений из ОПС в ПДС, сумму софинансирования от государства и инвестиционного дохода на них.

Дополнительным преимуществом является возможность «разморозить» средства накопительной пенсии. Сделать это могут люди, которые работали с 2002 по 2013 годы и сформировали пенсионные накопления. Перевод накопительной пенсии в ПДС позволяет «разморозить» эти средства и уже сейчас сделать их частью своего капитала.

Выбираем финансовое будущее

Один из операторов ПДС, который обеспечивает сохранность и доходность сбережений, а также осуществляет выплаты - НПФ ПСБ.

В ПСБ можно оформить программу долгосрочных сбережений с НПФ ПСБ.

Стать участником ПДС может любой желающий от 18 лет.

Размер первого взноса по договору ПДС в ПСБ — от 15 тысяч рублей. Ограничений по максимальной сумме внесения средств нет.

Доход по программе складывается из трех составляющих: софинансирования от государства, инвестиционного дохода от НПФ ПСБ и налогового вычета.

В НПФ ПСБ клиенты могут отслеживать состояние своего счёта через личный кабинет на сайте фонда. Дополнительно у клиентов есть возможность проверять состояние счета в мобильном приложении и интернет-банке ПСБ.

«Жители Псковской области понимают, насколько важно позаботиться об обеспечении своего финансового будущего. Поэтому в программе долгосрочных сбережений с НПФ ПСБ все больше и больше участников. Наша программа — это эффективный инструмент для достижения финансовой стабильности в будущем», — отметил регионального директор ПСБ в Пскове Андрей Копосов.

Заключить договор долгосрочных сбережений с НПФ ПСБ можно в офисе по адресу: Псков, ул. Некрасова, д. 38/25.

1. Налоговый вычет предоставляется в соответствии со ст. 219.2 НК РФ. Сумма НДФЛ, которую можно вернуть по ПДС, составляет 13% -22% от суммы взносов, не превышающих 400 000 (включая взносы по НПО, ИИС и ДСЖ) в рамках календарного года.

2. Сумма НДФЛ, которую можно вернуть по договорам ПДС в пользу ребенка до достижения им 18 (24) лет, составляет 13% -22% от суммы взносов, не превышающих 500 000 ₽ (включая взносы по ПДС в свою пользу, НПО, ИИС и ДСЖ) в рамках календарного года.

3. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, доходность инвестирования не гарантируется государством. Среднегодовая доходность на счета клиентов за период действия программы долгосрочных сбережений. Инвестиционный доход начисляется на все взносы, в том числе на средства софинансирования от государства.

4. Ориентировочный расчет подготовлен на основе расчетной доходности в размере 13 %. Используемые в расчете показатели доходности не являются прогнозом относительно финансовых результатов будущей инвестиционной деятельности фонда и применяются исключительно в целях расчета ориентировочного размера долгосрочных сбережений. Государство и Фонд не гарантируют доходности от размещения пенсионных резервов. Доход от размещения пенсионных резервов может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем.

5. Через 15 лет срока действия договора или при достижении возраста 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин, если размер пожизненных периодических выплат составит менее 10% прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ.

