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Экономика

За полгода в бюджет Псковской области поступило 270 млн рублей от РЖД

28.07.2021 16:50|ПсковКомментариев: 0

Сумма налоговых отчислений ОАО «РЖД» в бюджет Псковской области за первое полугодие 2021 года составила 270 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги - филиале ОАО «РЖД».

Общая сумма отчислений в бюджет субъектов РФ, расположенных в границах Октябрьской железной дороги, за первое полугодие 2021 года составила 6,3 млрд рублей.

В частности, налоговые отчисления в бюджет Санкт-Петербурга по итогам 6 месяцев составили 1,6 млрд рублей, в бюджет Ленинградской области было перечислено 2,2 млрд рублей. Сумма налоговых отчислений в региональный бюджет Республики Карелия составила 784 млн рублей, Тверской области – 604 млн рублей, Мурманской области – 486 млн рублей, Новгородской области – 376 млн рублей.

«ОАО "РЖД", являясь крупной инфраструктурной и социально-ориентированной компанией, уделяет большое внимание взаимодействию с субъектами РФ. В первую очередь, оно нацелено на развитие их транспортной системы, оптимальное удовлетворение потребностей промышленных предприятий и населения в железнодорожных перевозках. Помимо этого, компания принимает активное участие в социальной и экономической жизни и развитии регионов», - отметили в компании.

Теги: #налоги #Псковская область #РЖД
Источник: Псковская Лента Новостей
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