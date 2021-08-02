Финансист назвал справедливым курс рубля при текущей рублевой стоимости нефти

С учетом накопившейся за последние три года инфляции, а также повышенных из-за пандемии бюджетных расходов, можно говорить о том, что при текущей рублевой стоимости нефти рубль в лучшем случае справедливо оценен, сказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Об этом сообщает агенство «Прайм».

Кроме того, из-за длительного действия сделки ОПЕК+ госбюджет недополучал экспортную выручку, а государство намерено реализовывать большие инфраструктурные проекты и другие фискальные стимулы экономики.

«Поэтому, как минимум, на среднесрочном горизонте (6–12 месяцев), вероятно, экономически обоснованный уровень рублевой стоимости нефти будет повышаться», — убежден эксперт.

В начале июля рублевая стоимость нефти марки Brent впервые с октября 2018 года обновила исторический максимум, превысив уровень 5800 рублей, после чего откатилась и сейчас находится около отметки 5500 рублей.

«То есть, если котировки Brent останутся около текущих значений — 74–75 долларов, доллар по отношению к рублю будет умеренно повышаться, чтобы рублевая стоимость Brent соответствовала экономически обоснованному, с точки зрения доходов госбюджета и нефтегазовых компаний, уровню», — сказал Дмитрий Бабин.