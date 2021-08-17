Экономика

Вячеслав Федюнин рассказал, что может привлечь китайцев в Псковской области

Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Псковской области Вячеслав Федюнин рассказал о перспективах сотрудничества региона с Китайской Народной Республикой во время онлайн-конференции по подписанию соглашения о дружественных отношениях между Псковом и Цзинином, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Вячеслав Федюнин подчеркнул, что Псковская область уникальна своим географическим положением: она находится между двух агломераций - Санкт-Петербургом и Москвой. Кроме того, Псковская область - единственный в России регион, который граничит с тремя государствами, два из которых входят в Европейский союз.

«В нашем регионе сложился хороший бизнес-климат. Около 12 000 субъектов хозяйства развиваются в экономике Псковской области. Преимущественные направления - обрабатывающее производство, логистика и сельское хозяйство. Даже во время пандемии экономические показатели региона не просели существенно, а в ряде отраслей показатели даже улучшились - это отрасль сельского хозяйства и инвестиций в основной капитал», - выступил Вячеслав Федюнин.

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Он добавил, что помимо географического положения и большого туристического потенциала, Псковская область также привлекательна земельными ресурсами и наличием квалифицированных кадров.

В регионе уже есть три предприятия с иностранным капиталом с китайской стороны, которые занимаются обработкой дерева. Поэтому деревообрабатывающая промышленность, транспортно-логический комплекс, туристический бизнес (особенно - гостиничные комплексы и рестораны), а также сельское хозяйство (от зерновых, плодов и ягод до технических культур) могут привлечь китайских партнеров для сотрудничества, уверен Вячеслав Федюнин.

Также генеральный директор Агентства инвестиционного развития Псковской области выразил надежду на регулярную работу в режиме онлайн-конференций для создания совместного лучшего будущего.