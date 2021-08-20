Экономика

В России предложили установить мораторий на проверки бизнеса

Депутат Госдумы Андрей Макаров на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями партии «Единая Россия» предложил установить мораторий на 2022 год на проверки малого бизнеса, передает РИА Новости.

Он обратил внимание, что малому бизнесу пришлось наиболее тяжело, так как у него нет запасов. Сейчас малый бизнес начинает восстанавливаться, но не в полном объеме, обратил внимание депутат.

«Мы предложили бы, тут просим вашей поддержки, на 2022 год установить мораторий на проверки, плановые проверки малого бизнеса», - сказал Макаров. Он также попросил максимально ускорить работу по свободному доступу к цифровым сервисам для малого бизнеса.