Экономика

Получить свидетельство о постановке на учет в ФНС или узнать свой ИНН можно в режиме онлайн

Получить свидетельство о постановке на учет в налоговом органе или узнать свой ИНН можно в режиме онлайн, напоминают в УФНС России по Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лица присваивается один раз и сохраняется при смене фамилии, имени, отчества и места жительства гражданина. Это уникальный номер, который поможет гражданину избежать путаницы в документах в различных жизненных ситуациях, в том числе при оформлении социальных пособий, бюджетных выплат и субсидий, заключении финансовых сделок, приеме на работу и участии в льготных государственных программах.

Узнать ИНН очень просто и удобно можно с помощью сервиса «Сведения об ИНН физического лица» на сайте ФНС России. Налогоплательщику достаточно заполнить в интерактивном окне сервиса соответствующую форму запроса, и на экран выводится информация об ИНН физического лица из федеральной базы данных ЕГРН.

Получить в режиме онлайн информацию об ИНН физического лица также можно и c помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг Российской Федерации (ЕПГУ) в сервисе «Узнай свой ИНН». Для получения сведений необходимо заполнить обязательные поля: фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные физического лица.

Оформить электронное свидетельство о постановке на учет физического лица с отражением ИНН, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью можно, обратившись к сервису «Постановка физического лица на учет в налоговом органе Российской Федерации», а также с помощью сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», используя раздел «Жизненные ситуации». Для этого необходимо направить заявление о постановке физического лица на учет в налоговом органе. Далее, в разделе «Профиль» появится возможность скачать свидетельство, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью, с указанием ИНН физического лица неограниченное количество раз.

Обращаем ваше внимание, что электронное свидетельство имеет такую же юридическую силу, как и бумажная копия, подписанная должностным лицом налогового органа и заверенная печатью.