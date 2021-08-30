Экономика

Правительство РФ включило сахар в перечень сельхозпродукции для госинтервенций

Правительство РФ расширило список сельскохозяйственной продукции для проведения государственных интервенций, перечень дополнили позицией «сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Интервенции используются как инструмент регулирования цен и поддержки сельхозпроизводителей. Когда цены низкие, государство закупает у аграриев продукцию в интервенционный фонд. В случае заметного роста цен — продает, тем самым стабилизируя ситуацию на рынке»,— сообщается на сайте правительства.

Формирование государственного интервенционного фонда должно начаться в 2022 году. В перечень сельхозпродукции для госинтервенций ранее были включены несколько видов молока, сливочное масло и сыры без вкусовых наполнителей.

Правительство начало рассматривать создание интервенционного фонда для стабилизации цен на сахар в мае перед окончанием действия соглашения о фиксации цен на сахар. Также планируется возобновить закупочные зерновые интервенции и в течение двух лет увеличить запасы с текущих 200 тысяч до 3 млн тонн.