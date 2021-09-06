Экономика

В России продлевают мораторий на проверки малого и среднего бизнеса

Мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса решило продлить правительство России. Об этом сообщил Михаил Мишустин в ходе пленарного заседания МФФ-2021.

Мораторий на плановые проверки представителей малого предпринимательства будет продлен на следующий год. Председатель правительства отметил, что мораторий коснется порядка 100 тысяч субъектов малого бизнеса.

Ранее эту инициативу поддержал президент. Такой запрет действует с апреля 2020 года и его уже продлевали, пишет РИА Новости.

Ранее уполномоченный по делам бизнеса Борис Титов сообщил, что введение моратория позволило сократить объем собранных взысканий на 200 миллиардов рублей.