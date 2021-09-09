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Экономика

«У нас рейдерский захват»: что происходит на псковском заводе «Зенча»

10.09.2021 14:53|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники завода «Зенча» в псковском микрорайоне Лепеши 31 августа не смогли попасть на территорию предприятия. Пропуска оказались заблокированы. Проходную надежно охраняли крепкие люди в форме. Руководство завода заявляет о рейдерском захвате.

 

Станки с собой прихватите

Если коротко, территорию предприятия раньше занимал завод «Элтерм». Его прежний собственник Андрей Пикуля в 2013 году отдал цеха за долги банку «Бумеранг». С тех пор «Элтерм» продолжал существовать на бумаге и проходил процедуру банкротства, в настоящий момент ею руководит конкурсный управляющий Иван Таратуто.

Андрей Пикуля в марте 2019 года был признан личным банкротом по заявлению своей жены. Через месяц Арбитражным судом Псковской области установлено, что банкротом ОАО «Элтерм» стало в результате сделок по отчуждению недвижимого имущества, совершённых Пикулей. Предприятие лишилось практически всего имущества, предназначенного для ведения уставной деятельности, что и привело к его несостоятельности. «Пикуля А.П., как лицо, контролирующее должника, осуществил свои права недобросовестно, неразумно, в ущерб интересам кредиторов, в результате чего были созданы условия для наступления объективного банкротства юридического лица, - сказано в определении суда. - Такое поведение ответчика, очевидно, не соответствует интересам возглавляемой им организации, выходит за пределы надлежащего осуществления хозяйственной деятельности». Запомним эти слова компетентной инстанции, давшей характеристику хозяйственной деятельности Пикули.

Пока длились судебные процессы цеха несколько раз переходили из рук в руки. Последний собственник сдал площадку в аренду производственному холдингу «Зенча». Завод возобновил работу на прежнем месте и с прежним коллективом летом 2015 года. Силами и средствами АО «Зенча-Псков» была произведены дорогостоящие реконструкция и ремонт зданий, были восстановлены старые станки и закуплено новое дорогостоящее технологическое оборудование. Завод занялся выпуском электроплит, обогревателей, шкафов сухого хранения, принтеров для печати на компьютерных платах, выпуском реле, высоковольтных подстанций. Сотрудникам подняли зарплаты, увеличили штат. Рос портфель заказов, в том числе, по госконтрактам.

Например, АО «Зенча-Псков» выиграло конкурс на поставку своего оборудования дочке Росатома, строящей АЭС в Финляндии. Заказчик должен был раз в две недели приезжать на предприятие с контрольными проверками. В связи с невозможностью попасть на территорию предприятия от этой сделки пришлось отказаться. Слишком велик оказался риск опозорить страну на глазах у всего мира.

Таратуто в арбитраже оспорил сделку по передаче имущества. Мол, стоит оно дороже, чем сумма долга перед банком, есть и другие кредиторы, перед которыми нужно рассчитываться. В октябре прошлого года суд постановил признать недействительной самую первую сделку о передаче объектов недвижимости банку. «Зенча» к этому моменту успела их выкупить у предыдущего собственника, общие вложения в реконструкцию и запуск производства составили 217 млн рублей.

После решения суда сложилась ситуация: объекты недвижимости - цеха принадлежат «Элтерму», внутри находятся оборудование, полуфабрикаты, готовая продукция, материалы, документы «Зенчи». Что до денег, которые «Зенча» должна требовать с фирмы, продавшей ей цеха, то та тоже находится в банкротном состоянии, получить назад, скорее всего, не получится ничего.

«Конкурсный управляющий Таратуто вышел с нами на связь только в конце июля, прислал договор аренды, - рассказывает генеральный директор АО «Зенча-Псков» Алла Иванова. - Мы бумаги подписали, готовы были платить не с даты получения предложения, а с более раннего срока, когда «Элетерм» снова зарегистрировал собственность. Обратной связи долго не было. Наконец, на встрече 13 августа он нам заявил, что уже подписал договор с двумя компаниями, а мы можем взять у них цеха в субаренду».

Условия, оказались, мягко говоря, неприемлемыми. С «Зенчи» потребовали обеспечительный платеж в 300% от суммы аренды - 10 млн рублей. Срок аренды — два месяца. После этого заводчанам было велено убираться вместе со всем имуществом. А не успеют — штраф в 600%, то есть должны останутся еще 10 млн.

«Мы понимаем, что физически вывезти все оборудование не сможем, так как с учетом размеров и массы его невозможно демонтировать без нанесения вреда капитальному и текущему состоянию объектов недвижимости, - описывает Алла Иванова безрадостное положение, в которое оказалось поставлено цветущее предприятие. - Когда станки завозили, мы ломали стены, а потом закладывали обратно. Сейчас нам этого сделать никто не даст. А некоторые станки и вовсе залиты в фундамент. Демонтаж оборудования невозможен без потери его функциональности. Есть некоторые единицы, которые имеют длительный срок эксплуатации - более 40 лет - в связи с чем не могут быть демонтированы, так как такие работы повлекут за собой деформацию составных частей и сделают невозможной дальнейшую сборку и эксплуатацию».

Поначалу от новых арендаторов прислали на переговоры Дмитрия Римшу. Некоторое время назад он же приходил на завод с доверенностью от Пикули. Конечно, это чистая случайность, что конкурсный управляющий сдает имущество банкрота фирмам, связанным с этим банкротом. Добавим легкий штрих к портрету. Бывший глава города Иван Цецерский называл Римшу «псковским Березовским». В 2017 году тот получил три года условно за присвоение средств муниципальной Коммерческой палаты, которой до этого руководил. Бюджетные деньги он выводил через левые ОООшки.

«И вот такого человека нам прислали, - удивляется Алла Иванова. - Это надо было наглости набраться. Когда мы проверяли этих арендаторов, выяснилось, что у компаний все признаки однодневок. В одной из них ноль человек штата, зато есть задолженность по налогам, основной вид деятельности - ресторанный бизнес. Наши платежи таким контрагентам не пропустил бы финмониторинг ни одного банка, нам бы еще и счета заблокировали, обвинив в уходе от уплаты налогов и выводе денежных средств. Сделано все, чтобы мы эти договоры не подписали. Нас целенаправленно банкротят. Это рейдерский захват».

Интересно получается

С 31 августа сотрудники частной охранной организации, нанятые конкурсным управляющим, заблокировали проход на завод, отключили охранную, пожарную сигнализации и питание серверного оборудования. То есть даже удаленный доступ к электронному документообороту и управлению предприятием оказался невозможен.

«Мы в правовом государстве, почему нас никто защитить не может? Как-то интересно получается, - недоумевает Алла Иванова. - Все вокруг банкроты, никто ничего сделать не может. Как в параллельной реальности живем».

Из-за всего произошедшего у «Зенча» возникли сложности с начислением зарплаты за август (как увидим ниже, оставлять рядовых сотрудников без денег — давнее развлечение «Элтерма»). Горят синим пламенем отгрузки по госконтрактам. Помимо штрафов и неустоек это грозит взысканием убытков и внесением в реестр недобросовестных поставщиков. Под контролем посторонних лиц находятся данные поставщиков и покупателей, первичные бухгалтерские документы, а также персональные данные сотрудников завода, включая трудовые книжки и личные вещи сотрудников.

Еще до всех событий несколько сотрудников написали заявления на увольнение в связи с переходом на другую работу. Выручать их трудовые книжки пришлось едва ли не с боем. Начальник отдела кадров опасалась, что у нее попросту отберут ключи, когда она попытается открыть кабинет, где хранятся документы. Пришлось привлекать правоохранительные органы.

«Нашим имуществом распоряжаются, как своим, - говорит Алла Иванова. - Объявили, что его включают в конкурсную массу. На каком основании? У нас снимала площади псковская компания «Скобарь». Им тоже не дают вывезти свое оборудование, включая его в конкурсную массу «Элтерма». А на каком основании портят наше имущество?»

Сотрудники, живущие рядом с заводом, сняли на видео, как с фасада демонтировали вывеску и логотип «Зенча». У всех, кто это видел, слезы на глазах. Пикуля развесил вокруг завода объявления о приеме на работу в «Элтерм». Действующим сотрудникам говорит, что работать они теперь будут на него.

«На вопрос, кто будет платить зарплату, отвечает, что платить будет «Зенча». Никто из сотрудников к нему на работу не хочет, - уверяет Алла Иванова. - Я была вынуждена отправить людей в простой, данные в службу занятости и трудовую инспекцию переданы».

И правда, не смешно

Рабочим в этой постановке уготована роль статистов. Получить за завод денег, вероятно, удастся с очередной продажи цехов. Реализовывать их нужно «с крепостными». Чтобы с потенциального покупателя слупить побольше, придется показать благостную картинку работающего предприятия. Необходимо, чтобы в этот момент у станков стояли люди.

Пикуля провел встречу с коллективом, видеозапись с которой есть в распоряжении редакции. Формально, встречу организовал арбитражный управляющий, но главную партию исполнял именно Пикуля и некто Андрей Правдюк, который представился как доверенное лицо конкурсного управляющего и «гражданин России, переживающий за судьбу земляков». А еще Андрей Правдюк является отцом учредителя частной охранной организации, которая находится на территории предприятия и блокирует проход сотрудников на рабочие места.

На встрече Пикуля повел речь в том ключе, что, мол, будем работать в «Элтерм». Не смущаясь тем, что его «Элтерм» - банкрот, почему и назначен внешний управляющий: не налаживать работу, а продавать имущество и отдавать долги. Не смущаясь и тем, что заводчане являются сотрудниками «Зенчи», записи в трудовых именно от этого предприятия. Фактически, прозвучал призыв «поработать на дядю» с неясными перспективами трудоустройства и выплаты зарплаты. Несмотря на манипуляции, люди не оказались клиническими идиотами. И сразу вспомнили, как в прошлый раз работалось под Пикулей.

Андрей Правдюк и Андрей Пикуля на встрече с трудовым коллективом.

«Вы не помните, как полгода нам не платили?» - попытались участники встречи освежить не столько далекие события. Дружным смехом они встретили слова Пикули о готовности все-таки исполнить старые обязательства.

«Что я такого смешного сказал? - не понял Пикуля и стал выглядеть еще смешнее. - Я пока здесь еще никто, но я собираюсь здесь быть директором».

Тут уже подключился Правдюк:

«Мы хотим наорать на человека или постараться что-то конструктивно решить?» – он говорил с хозяйскими интонациями, опираясь кулаком на капот респектабельной «Ауди» Пикули.

«Нам не платили зарплату по четыре месяца», - люди вернулись к больному вопросу из прошлого, страшась, что оно снова может стать настоящим.

«Послушайте», - попытался Пикуля соскользнуть с неприятной темы, но рабочие не дали ему этого сделать.

«Я работала на этом заводе, когда вы были директором. Мне не платили зарплату, бывало, по четыре месяца. Мы лично приходили к вам и выпрашивали, чтобы вы нам тысячу в месяц дали».

«Сколько вам задолжали?» - циничный вопрос от Пикули.

«Вы уговорили нас взять кредиты. Мы взяли. Вы их платили сами, но все ваши обещания выдать нам задолженности заглохли», - заводчане припомнили Пикуле прошлые методы управления.

Правдюка в этот момент больше занимала собственная запылившаяся штанина. Да, завод - это не бальная зала с выдраенным паркетом. Люди вокруг одеты просто, но именно на их плечах стоят цеха.

«Вы сейчас издеваетесь над нами или правда ничего не помните? - толпа уже начала терять терпение. - Почему вы говорите, что такого не было? Был новый год, а у нас за сентябрь еще не было получено. Вы нам говорили: "Народ, потерпите, я поиздержался. Потерпите пару месяцев. Потерпите полгода"».

«Пойдет опять по той же колее, - поддерживали коллеги друг друга. - Я это испытал на собственной шкуре. Сужу по делам».

«Я был лишен собственности, - оправдывался Пикуля, - был лишен возможности управлять заводом, был лишен доступа к банковским счетам. Через столько лет я восстановил свое право, дорогие элтермовцы».

Послушать, так прослезишься над судьбой бизнесмена, державшего своих работников месяцами на голодном пайке. Практически вернулся из изгнания «гигант мысли, отец русской демократии и особа, приближенная к императору». Удивительные речи о «восстановлении прав» от человека, который минутой ранее говорил о себе «никто» и которому суд дал одно единственное право — пойти ко дну, больше не вмешиваясь в деятельность предприятия.

Завод в Пскове — не единственный, где смогли в полной мере прочувствовать управленческие таланты Пикули. Заявление на его действия направлено в Генеральную прокуратуру с приложением толстой стопки документов по схемам банкротства его предприятий в Тульской, Калужской и Псковской областях. На основании этих документов авторы заявления делают вывод о том, что Пикуля каждый раз имеет возможность выбирать лояльных арбитражных управляющих. В заявлении сказано, что такие управляющие обеспечивают интересы Пикули и связанных с ним лиц, затягивают процедуру банкротства, не предпринимают шагов для привлечения к ответственности «группы товарищей», а все бумаги по банкротным делам готовят сами банкроты. «По всем процедурам прослеживается ни чем не обоснованное затягивание дел о банкротстве, - уверяют авторы заявления, - на процедурах не проводится никаких мероприятий по реализации имущества и погашению требований кредиторов, деньги выводятся на вознаграждение управляющих и аффилированных с Пикулей А.П. лиц». Упомянута в бумаге и фамилия конкурсного управляющего Таратуто.

Нет сомнений, что Генеральная прокуратура по совести и по закону разберется с уголовной стороной делишек ушлых воротил. «Зенча» пойдет в суд, отстаивать свои законные экономические интересы. Однако поиски справедливости могут растянуться на годы. За это время банкротом станет уже сама «Зенча». Экономика региона потеряет налогоплательщика из реального сектора. И приобретет в виде безработных более двух сотен человек. Очень странно в 2021 году слышать слова «рейдерский захват». Они больше подходят к бандитскому прошлому нашей страны. Вот уж правда параллельная реальность. Существовать в ней совершенно не хочется.

Валентина Семенова

Теги: #завод
Источник: Псковская Лента Новостей
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