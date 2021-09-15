Экономика

Фитнес-клубы попросили расширить коды ОКВЭД для вхождения в программу налогового вычета

Национальное фитнес-сообщество предложило расширить коды ОКВЭД для клубов, которые планируют участвовать в программе налогового вычета. Об этом говорится в письме главы Национального фитнес-сообщества Елены Силиной первому заместителю министра спорта России Азату Кадырову.

С 2022 года гражданам будет предоставляться налоговый вычет по НДФЛ на физкультурно-оздоровительные услуги. Для его получения требуется, чтобы представители таких услуг были включены в перечень организаций и ИП, осуществляющих деятельность в области физкультуры и спорта в качестве основного вида деятельности.

«Порядка 30% российских организаций и предпринимателей, предоставляющих физкультурно-оздоровительные услуги, в свидетельствах о кодах ОКВЭД эту деятельность не указывали как основную. Предприниматели фитнес-отрасли просят рассмотреть возможность дополнительных ОКВЭД», - цитирует ТАСС содержание письма.

Также фитнес-сообщество «считает целесообразным внедрить электронную форму подачи документов» для включения в перечень физкультурно-спортивных организаций, что сделает процесс более оперативным. Сейчас документы для включения в перечень необходимо предоставить в течение месяца со дня опубликования постановления и вступления его в силу, то есть с 6 сентября 2021 года.