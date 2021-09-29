Экономика

Выручка заведений общепита в Псковской области в сентябре превысила 600 млн рублей

Выручка заведений общепита в Псковской области по состоянию на 28 сентября составила более 600 млн рублей. Об этом сообщила заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по Псковской области Юлия Шкляр на встрече с налогоплательщиками 29 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Она рассказала, что налоговые органы провели инвентаризацию мест общественного питания в Псковской области. Так, в 1 квартале 2021 года налоговики обследовали 711 мест общественного питания в регионе. По словам Юлии Шкляр, 657 заведений применяли контрольно-кассовую технику (ККТ) в соответствии с законодательством, 52 заведения при наличии зарегистрированных и установленных ККТ их не применяли, 2 заведения не применяли ККТ по причине ее отсутствия.



Юлия Шкляр подчеркнула, что принятые меры позволили обеспечить прирост выручки, фиксируемой ККТ. «За август 2021 года — 593 млн, что на 38 млн больше, чем за июль. По состоянию на 28 сентября — 636 млн рублей, Это превышает выручку за август на 42 млн. Но случаи занижения выручки и наличие аномалий в расчетах продолжают иметь место», - сказала она.



В июне были выявлены 174 налогоплательщика с признаками занижения выручки, из них 16 имели аномалии в расчетах. «Это кассы, которые не работают», - уточнила Юлия Шкляр и таже напомнила, что потребители могут проверить кассовый чек в мобильном приложении «Проверка чека».