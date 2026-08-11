Сбер отменил все лимиты и комиссии на переводы близким и оплату услуг ЖКХ

Сбер сделал денежные переводы между клиентами банка и оплату услуг ЖКХ в СберБанк Онлайн полностью бесплатными. Ранее стандартный бесплатный лимит переводов на Сбер составлял 50 тысяч рублей в месяц, а при оплате коммунальных услуг могла взиматься комиссия. Теперь 111 миллионов жителей страны могут отправлять близким любые суммы без комиссии и бесплатно оплачивать коммунальные платежи.

Это следующий шаг в развитии сервисов для близких: Сбер убирает лишние барьеры там, где люди помогают друг другу каждый день, отметили в пресс-службе и пояснили, что денежный перевод перестал быть просто технической услугой — сегодня это самый быстрый и понятный способ проявить внимание к близким.

Это подтверждают данные банка за последний год. Сбер проанализировал 150 миллионов коротких сообщений, которые пользователи писали друг другу при переводах.

Обезличенная статистика показала: в 68% случаев за деньгами стоят забота, внимание или поддержка. Почти треть переводов связана с семьёй — это помощь родителям или деньги детям. Ещё около 20% приходятся на благодарность и взаимовыручку между друзьями. В 8% случаев перевод становится подарком к празднику или дню рождения. Остальные 10% — другие проявления заботы: поддержка близкого человека, помощь в бытовых ситуациях, совместные покупки и другие личные поводы.

Самым распространённым личным сообщением стало слово «спасибо» — оно встретилось около 18 миллионов раз. Более 12 миллионов сообщений содержали поздравления: «Поздравляю с днём рождения», «С днюхой» и «С прошедшим». Различные признания в любви — «Люблю», «Люблю тебя», «С любовью» и другие — пользователи написали около 3 миллионов раз. Среди семейных подписей чаще всего встречались варианты «От бабушки» — более 1,2 миллиона сообщений, «От мамы» — около 900 тысяч, «От папы» — почти 500 тысяч.

Коммунальные счета — такая же часть повседневной жизни, как переводы родителям или деньги ребёнку. Поэтому Сбер сделал бесплатным и этот регулярный платёж.

«За сухими транзакциями всегда стоят человеческие отношения. Перевод близкому — это возможность вовремя поддержать родителей, ребёнка или супруга, а оплата коммунальных платежей — регулярная забота о доме и семье. Карта Сбера есть практически у каждого, и мы хотим, чтобы для миллионов семей эти ежедневные финансовые вопросы решались просто и свободно», - прокомментировал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв.

За простотой ежедневных переводов и платежей стоит выстроенный Сбером многоуровневый контур защиты — от предупреждения о подозрительном звонке до проверки операции в момент её совершения. ИИ-алгоритмы банка в реальном времени анализируют переводы и выявляют признаки мошенничества. С начала 2026 года Сбер помог клиентам предотвратить хищение более 180 миллиардов рублей.

Все изменения уже работают для переводов между клиентами Сбера и оплаты ЖКХ в СберБанк Онлайн по умолчанию. Чтобы переводить деньги и оплачивать счета ЖКХ бесплатно, не нужно подключать специальные подписки или выполнять дополнительные условия.