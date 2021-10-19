Экономика

Как подать документы на госрегистрацию без пошлины, рассказали псковские налоговики

Подать документы на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без уплаты пошлины можно несколькими способами. Об этом на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН рассказал начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков Андрей Веденин.

Андрей Веденин подчеркнул, что во время пандемии коронавируса налоговая служба уделяет внимание разработке и использованию новейших технологий в целях расширения бесконтактных методов взаимодействия. Пример тому - электронная регистрация.

Подать документы на государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя в электронном виде можно через электронный сервис на сайте ФНС России - «Государственная регистрация ЮЛ и ИП», а также через сервис «Создай свой бизнес». Андрей Веденин подчеркнул, что для проведения успешной процедуры регистрации необходимо наличие квалифицированной электронно-цифровой подписи.

«Нотариус, засвидетельствовавший подлинность подписи на заявлении о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя при любых видах государственной регистрации, по просьбе лица, обратившегося за совершением соответствующего нотариального действия, может представить в форме электронных документов заявление и иные необходимые документы в регистрирующий орган. В этом случае регистрирующий орган направит нотариусу электронные документы, являющиеся результатом процедуры государственной регистрации. Этот способ представления документов в регистрирующий орган является также бесконтактным и не требует посещения регистрирующего органа. В этом случае государственная пошлина за регистрационные действия также не уплачивается», - пояснил Андрей Веденин.

Еще один способ подачи документов на государственную регистрацию без уплаты государственной пошлины - направление документов в налоговый (регистрирующий) орган через МФЦ. В данном случае документы в МФЦ представляются на бумажном носителе, а взаимодействие между государственными органами проходит в электронном виде через систему межведомственного электронного взаимодействия. Подпись заявителя на заявлении должна быть нотариально заверена.

Нотариального заверения подписи заявителя на заявлении не требуется в случае подачи документов на государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, внесения изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе или прекращения деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, если документы представлены лично заявителем в МФЦ с представлением одновременно документа, удостоверяющего его личность, продолжил эксперт.

«Например, для государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя гражданин Российской Федерации представляет в отделение МФЦ всего два документа: заявление о регистрации по форме Р21001, копию основного документа, удостоверяющего личность. Кроме того, документы можно подать в любое отделение регионального центра МФЦ независимо от места проживания гражданина», - рассказал начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков.

Результат государственной регистрации заявитель получает на адрес электронной почты, указанный в заявлении. Если возникла необходимость получения документов на бумажном носителе, нужно обратиться в то же отделение МФЦ, куда были предоставлены документы, заключил он.