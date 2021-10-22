Директор «Псковмясопрома» заявил о реальной угрозе среднему бизнесу

При таком росте цен на сырье средний бизнес, скорее всего, не выживет. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказал генеральный директор ООО «Псковмясопром» Андрей Шукшин.
Он привел в пример закупочные цены на филе. «Я сегодня беру филе по 250 рублей, а сети продают его по 160 на старом контракте», - заметил гендиректор «Псковмясопрома».
По его словам, организация уже повысила цены на свою продукцию на 38%. Будет ли дальнейшее подорожание — зависит от ситуации на рынке сырья, которое, отметил он, подорожало уже примерно на 50%.
Ранее сообщалось, что более десяти крупнейших компаний-мясопереработчиков уведомили ритейл о повышении цен на свою продукцию на 7-20% с конца октября - начала ноября. В Минсельхозе пообещали животноводческим предприятиям дополнительные 10 млрд рублей субсидий на компенсацию части затрат на закупку кормов для стабилизации ситуации.