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Экономика

Директор «Псковмясопрома» заявил о реальной угрозе среднему бизнесу

22.10.2021 16:11|ПсковКомментариев: 0

При таком росте цен на сырье средний бизнес, скорее всего, не выживет. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказал генеральный директор ООО «Псковмясопром» Андрей Шукшин.

«Ситуация такая, что народ не видит, что происходит. Мы, оптовики, покупаем сырье дороже, чем его продают сети, потому что у них заключены контракты. Поэтому рост цен в полном объеме на себе ощущаем мы, производители», - сказал Андрей Шукшин.

Он привел в пример закупочные цены на филе. «Я сегодня беру филе по 250 рублей, а сети продают его по 160 на старом контракте», - заметил гендиректор «Псковмясопрома».

По его словам, организация уже повысила цены на свою продукцию на 38%. Будет ли дальнейшее подорожание — зависит от ситуации на рынке сырья, которое, отметил он, подорожало уже примерно на 50%.

«Если сырье продолжит расти в цене, мы будем вынуждены или закрыться, или продолжать повышать цену. Думаю, средний бизнес не выживет. То, что сегодня происходит, ему будет очень сложно перенести. Скорее всего, он умрет. Подорожало не только сырье, но и вся оболочка, упаковка, все подорожало. И не на 5%», - заключил Андрей Шукшин.

Ранее сообщалось, что более десяти крупнейших компаний-мясопереработчиков уведомили ритейл о повышении цен на свою продукцию на 7-20% с конца октября - начала ноября. В Минсельхозе пообещали животноводческим предприятиям дополнительные 10 млрд рублей субсидий на компенсацию части затрат на закупку кормов для стабилизации ситуации.

Теги: #экономика #Рост цен #производство
Источник: Псковская Лента Новостей
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