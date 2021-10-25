Экономика

«Эхономика»: Александр Козловский о втором депутатском сроке, федеральном бюджете и исполнении поручений президента. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Эхономика», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 2 ноября. Гостем студии стал депутат Государственной Думы Александр Козловский.

Напомним, на первом пленарном заседании Госдумы восьмого созыва в середине октября он был избран первым заместителем председателя комитета по промышленности и торговле.

В рамках прямого эфира он рассказал, решением каких вопросов будет заниматься комитет, в состав которого вошел. Также Александр Козловский прокомментировал работу по формированию федерального бюджета на 2022 - 2024 годы и поделился планами на ближайший период. Речь также пошла об исполнении поручений, сформированных президентом РФ Владимиром Путиным по итогам XX съезда партии «Единая Россия».