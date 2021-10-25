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Экономика

Псковские предприниматели подали более 400 заявлений о предоставлении субсидии на нерабочие дни

03.11.2021 19:53|ПсковКомментариев: 0

435 заявлений зарегистрировали налоговики от представителей малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных некоммерческих организаций о предоставлении субсидии на нерабочие дни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФНС.

В региональном УФНС напомнили, что субсидии предоставляются на нерабочие дни для субъектов МСП и СОНКО, пострадавших от COVID-19.

Условия получения:

  • субъект должен быть включен в единый реестр субъектов МСП по состоянию на 10 июля 2021 года либо в реестр СОНКО;
  • его основной вид экономической деятельности, указанный в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) по состоянию на 10 июля 2021 года, должен относиться к наиболее пострадавшим отраслям российской экономики согласно перечню, прилагаемому к постановлению 1513;
  • субъект не должен находиться в процессе ликвидации, в его отношении не введена процедура банкротства, не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ, либо не прекращена деятельность физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
  • по состоянию на 1 июля 2021 года у него отсутствует задолженность свыше 3 тысяч рублей с учетом имеющейся переплаты.

Всю информацию о субсидии на нерабочие дни можно получить на промостранице.

Субсидия выплачивается единовременно. Ее размер определяется по МРОТ, который в настоящее время составляет 12 792 рубля. Заявления о предоставлении субсидии налоговые органы Псковской области принимают по месту нахождения организации или месту жительства индивидуального предпринимателя с 1 ноября по 15 декабря этого года.

Документ рассмотрят в течение 5 рабочих дней. При соблюдении всех казначейство произведет выплату в течение 3 рабочих дней.

Теги: #бизнес #субсидии #УФНС по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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