Псковские предприниматели подали более 400 заявлений о предоставлении субсидии на нерабочие дни

435 заявлений зарегистрировали налоговики от представителей малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных некоммерческих организаций о предоставлении субсидии на нерабочие дни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФНС.
В региональном УФНС напомнили, что субсидии предоставляются на нерабочие дни для субъектов МСП и СОНКО, пострадавших от COVID-19.
Условия получения:
Всю информацию о субсидии на нерабочие дни можно получить на промостранице.
Субсидия выплачивается единовременно. Ее размер определяется по МРОТ, который в настоящее время составляет 12 792 рубля. Заявления о предоставлении субсидии налоговые органы Псковской области принимают по месту нахождения организации или месту жительства индивидуального предпринимателя с 1 ноября по 15 декабря этого года.
Документ рассмотрят в течение 5 рабочих дней. При соблюдении всех казначейство произведет выплату в течение 3 рабочих дней.