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Экономика

У псковичей осталось три недели на оплату имущественных налогов

09.11.2021 15:50|ПсковКомментариев: 0

Три недели остается у псковичей, чтобы оплатить имущественные налоги за 2020 год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФНС.

В Псковской области закончилась рассылка налоговых уведомлений. Жителям региона, которые имеют в собственности недвижимое имущество, землю и транспортные средства, необходимо уплатить исчисленные налоги в срок до 1 декабря 2021 года.

Промостраница «Налоговые уведомления 2021 года», которая размещена на сайте Федеральной налоговой службы РФ, поможет гражданам получить ответы на наиболее частые вопросы, которые касаются оплаты налогов.

На промостранице представлены разъяснения по типовым вопросам – жизненным ситуациям: что такое налоговое уведомление, как его получить и исполнить, что делать, если оно не пришло или в уведомлении указана некорректная информация, каковы основные изменения в налогообложении имущества физлиц по сравнению с прошлым годом.

Также на промостранице налогоплательщик сможет получить информацию о том:

  • где можно узнать о налоговых ставках и льготах (в том числе и для многодетных семей), указанных в уведомлении, и как ими воспользоваться;
  • о применении налогового вычета по земельному налогу и т. д.

Оплатить налоги псковичи могут онлайн из Личного кабинета, либо при помощи сервиса «Заплати налоги» на сайте ФНС России, воспользовавшись функцией «Единый налоговый платеж», с помощью своего смартфона через мобильное приложение «Налоги ФЛ», а также в ближайшем отделении банка или Почты России. Кроме того, платить налоги можно и в МФЦ.

Теги: #налоги #деньги #УФНС по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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