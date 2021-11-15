Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Мифы о стоматологах развеяны
доставка еды в пскове
Дима Билан юбилейный тур
экопром быстро и чисто
Моя История вкусных завтраков
Прием заявок на льготные кредиты ФОТ 3.0
Сезонные опасности на дорогах Пскова
работа затылком
Правила безопасности с газовым оборудованием
Телефон прямого эфира 56-73-72
декодируем QR-реальность
горводоканал успехи и планы
Концерт рок-группы «Ария»
 
 
 
ещё Экономика 15.11.2021 16:293 Помидоры и огурцы подорожали в Псковской области почти на 60% за месяц 17.11.2021 08:150 ФАС предложила способы стабилизировать цены на зимнее дизельное топливо 16.11.2021 16:550 На выплаты в счет нерабочих дней псковские предприятия получили более 70 млн рублей 16.11.2021 16:430 Псковские технологические стартапы могут получить инвестиции на развитие 16.11.2021 16:141 Правительство увеличило максимальный размер пособия по безработице 16.11.2021 16:080 Ольга Милонаец призвала решить в Пскове вопрос с размещением временной рекламы
 
 
 
Самое популярное 10.11.2021 08:5512 Женщина погибла под колесами автобуса в Пскове 11.11.2021 12:3717 Псковичка пожаловалась, что не смогла попасть в магазин без QR-кода 10.11.2021 12:1532 Псковский губернатор привился от коронавируса 13.11.2021 11:4821 Беременная псковичка заразилась коронавирусом и умерла в больнице 12.11.2021 11:5624 Экс-губернатор Псковской области возглавил национальную транспортную компанию
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

ФАС предложила способы стабилизировать цены на зимнее дизельное топливо

17.11.2021 08:15|ПсковКомментариев: 0

Федеральная антимонопольная служба разработала предложения по регулированию рынка топлива, что будут способствовать стабилизации цен на зимний дизель.

«ФАС разработала основные предложения по стабилизации цен на зимний дизель. Они касаются увеличения объема продаж на бирже, сокращения суррогата, оптимизации перевозки топлива, корректировки демпфера», - приводит ТАСС сообщение ведомства.

Служба, в частности, предлагает повысить норматив продажи зимнего дизеля на бирже на 2,5 процентных пункта с 7,5 до 10%. «Это позволит создать запас прочности в период повышенного спроса на зимний дизель», - отметили в ведомстве.

16 ноября цена зимнего дизеля вновь обновила исторический рекорд, достигнув 61,528 тыс. рублей за тонну. До этого по итогам торгов в прошлый четверг она пятый раз подряд обновила исторический максимум, впервые превысив 61 тыс. рублей за тонну.

Теги: #ФАС России #дизельное топливо
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к введению QR-кодов в транспорте и магазинах?
В опросе приняло участие 315 человек
17.11.2021, 09:000 Псковская компания заплатит штраф за незаконное углубление Черехи 17.11.2021, 08:451 Pfizer проведет испытания нового препарата от коронавируса в России 17.11.2021, 08:300 В России намерены оптимизировать работу по продвижению нацпроектов 17.11.2021, 08:150 ФАС предложила способы стабилизировать цены на зимнее дизельное топливо
17.11.2021, 08:001 В Петербурге нашли сумку с расчлененным телом мужчины 17.11.2021, 07:490 Представители турбизнеса заявили об угрозе банкротства 60% компаний 17.11.2021, 07:421 Банки допустили обнуление тарифов на переводы по номеру телефона 17.11.2021, 07:330 Названы способы определить реальный пробег при покупке подержанного автомобиля
16.11.2021, 22:220 Еще пять дворов приводят в порядок в Пскове 16.11.2021, 21:533 Привитым от COVID-19 разрешили не изолироваться после контакта с заболевшими 16.11.2021, 21:310 «Фольксваген» вылетел с дороги в результате ДТП с мусоровозом в Пскове 16.11.2021, 21:110 Полиция Псковского района приглашает на работу
16.11.2021, 21:101 Необходимость вакцинации людей с высоким титром антител требует изучения — эксперт 16.11.2021, 20:502 Девять псковских проектов выиграли президентские гранты в сфере искусства и культуры 16.11.2021, 20:322 Почти за 150 млн рублей отремонтируют улицу Труда в Пскове 16.11.2021, 20:1012 Псковский врач рассказала, изменится ли QR-код после ревакцинации
16.11.2021, 19:500 Новый детский сад на улице Коммунальной в Пскове готов более чем на 80% 16.11.2021, 19:303 Пьяный житель Пскова ударил водителя скорой помощи 16.11.2021, 19:168 Ремонт санузлов завершился в аэропорту Пскова 16.11.2021, 19:050 Полиция ищет очевидцев наезда на пешехода в Псковском районе
16.11.2021, 18:450 Репортаж из деревни Полибино представят на конференции в Великих Луках 16.11.2021, 18:350 Два легковых автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове 16.11.2021, 18:300 Виктор Остренко: И старшие товарищи, и молодежь должны работать совместно 16.11.2021, 18:234 Из-за коронавируса закрыты классы в 11 школах Псковской области
16.11.2021, 18:095 В 2022 году связью планируют обеспечить 94% территории Псковской области 16.11.2021, 17:574 Александр Козловский рассказал о своих реализованных предвыборных обещаниях 16.11.2021, 17:522 Увидеть ритуальные якутские танцы смогут псковичи на сцене театра 16.11.2021, 17:500 Сезонную уборку мусора и листвы завершают на улицах Запсковья и Завеличья
16.11.2021, 17:481 Движение на улице Кузбасской Дивизии в Пскове ограничат с 17 ноября 16.11.2021, 17:443 Юлия Лысова: Молодежный парламент – это общественная работа, за нее не платят деньги 16.11.2021, 17:380 Более ста социально ориентированных НКО примут участие в региональном форуме 16.11.2021, 17:140 Виктор Остренко пояснил, в чем ценность молодежной лиги дебатов
16.11.2021, 17:080 Занятия по проекту «Светлый ум - залог активного долголетия» начались в учебном центре «Знания» 16.11.2021, 17:002 Алексей Севастьянов: Победить борщевик можно только всем миром 16.11.2021, 16:5911 Олег Брячак о «наезде» на Владислава Абрамова 16.11.2021, 16:550 На выплаты в счет нерабочих дней псковские предприятия получили более 70 млн рублей
16.11.2021, 16:532 Лихо - дорого 16.11.2021, 16:430 Псковские технологические стартапы могут получить инвестиции на развитие 16.11.2021, 16:390 Футбольный клуб «Псков» вышел в полуфинал турнира в Сочи 16.11.2021, 16:362 Псковичи обсуждают изменения в законодательство по борьбе с борщевиком
16.11.2021, 16:281 Сколько стоит форма юнармейцев, рассказал начальник псковского отделения организации 16.11.2021, 16:230 Ребенка госпитализировали с переломом после наезда автомобиля в Пскове 16.11.2021, 16:170 Всероссийская олимпиада для школьников «Безопасные дороги» проходит в формате онлайн-игры 16.11.2021, 16:160 Виктор Остренко назвал одно из главных достижений Молодежного парламента в условиях COVID-19
16.11.2021, 16:141 Правительство увеличило максимальный размер пособия по безработице 16.11.2021, 16:130 Неизменный рубль 16.11.2021, 16:080 Ольга Милонаец призвала решить в Пскове вопрос с размещением временной рекламы 16.11.2021, 15:480 Сбер снижает ставку ипотеки на готовое жилье при подтверждении дохода выпиской из ПФР
16.11.2021, 15:441 Юлия Лысова рассказала о контенте Telegram-канала псковского Молодежного парламента 16.11.2021, 15:380 МТС признали IoT компанией года в России 16.11.2021, 15:360 Только один район Псковской области не получил паспорт готовности к отопительному сезону 16.11.2021, 15:220 Псковская область вошла в топ-5 регионов для бюджетного новогоднего отдыха
16.11.2021, 15:020 Начинается видеотрансляция пресс-конференции об итогах работы по патриотическому воспитанию псковской молодежи 16.11.2021, 15:020 «Эхономика»: Как УФАС по Псковской области изменилось за 30 лет? ВИДЕО 16.11.2021, 15:000 Синоптики ожидают в Псковской области пасмурную погоду и до 3 градусов тепла 16.11.2021, 14:542 Виктор Остренко и Юлия Лысова рассказали, зачем псковичи идут в Молодежный парламент
16.11.2021, 14:500 Увидеть осеннее Михайловское глазами московской художницы могут интернет-пользователи 16.11.2021, 14:460 «Да супер будет»: псковское УФАС оценило поправки в закон о госзакупках 16.11.2021, 14:2711 Минздрав сократил срок действия QR-кода для привитых при заражении COVID-19 16.11.2021, 14:112 Замдиректора великолукской организации скрыл от налоговой почти 6 млн рублей и получил штраф
16.11.2021, 14:070 Информация о минировании псковской школы №24 не подтвердилась 16.11.2021, 14:051 Псковичей просят поддержать проект нового туристического маршрута по региону 16.11.2021, 13:542 Интерактив: Лес рубят - щепки летят 16.11.2021, 13:434 Россия снимает ограничения на авиасообщение с тремя популярными курортными странами
16.11.2021, 13:360 Появились фотографии эвакуации школьников после сообщения о минировании 16.11.2021, 13:220 В Пскове педагога наградили за вклад в развитие образования осужденных 16.11.2021, 13:160 Двух подростков задержали за кражу дезодоранта и алкоголя в Пскове 16.11.2021, 13:120 Детей эвакуируют из псковской школы из-за сообщения о минировании
16.11.2021, 13:0813 О QR-кодах и человеческом достоинстве 16.11.2021, 13:060 «В искусстве нет времени»: Николай Хондзинский пригласил псковичей на фестиваль «Магнум Опус» 16.11.2021, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Ольгой Милонаец 16.11.2021, 12:540 «Гайд-парк»: О формировании нового состава псковского Молодежного парламента. ВИДЕО
16.11.2021, 12:480 Рыцарская поэзия прозвучит в псковской библиотеке 16.11.2021, 12:347 Более 50 разрытых закладок наркотиков обнаружены в Корытовском лесопарке. ФОТО 16.11.2021, 12:270 «Эхономика»: Как УФАС по Псковской области изменилось за 30 лет? 16.11.2021, 12:180 Еще шесть человек в Псковской области умерли от коронавируса
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru