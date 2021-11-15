Экономика

ФАС предложила способы стабилизировать цены на зимнее дизельное топливо

Федеральная антимонопольная служба разработала предложения по регулированию рынка топлива, что будут способствовать стабилизации цен на зимний дизель.

«ФАС разработала основные предложения по стабилизации цен на зимний дизель. Они касаются увеличения объема продаж на бирже, сокращения суррогата, оптимизации перевозки топлива, корректировки демпфера», - приводит ТАСС сообщение ведомства.

Служба, в частности, предлагает повысить норматив продажи зимнего дизеля на бирже на 2,5 процентных пункта с 7,5 до 10%. «Это позволит создать запас прочности в период повышенного спроса на зимний дизель», - отметили в ведомстве.

16 ноября цена зимнего дизеля вновь обновила исторический рекорд, достигнув 61,528 тыс. рублей за тонну. До этого по итогам торгов в прошлый четверг она пятый раз подряд обновила исторический максимум, впервые превысив 61 тыс. рублей за тонну.