Экономика

«Премиум пилс» крафтовой пивоварни «Савицкий» победил на всероссийском конкурсе

Первое место на конкурсе «Росглавпиво» в самой популярной категории «Пилснер (Немецкий стиль)» присудили напитку псковской крафтовой пивоварни «Савицкий». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил главный пивовар и технолог производства Павел Ляховский.

Конкурс уже на протяжении многих лет проводят при поддержке министерства сельского хозяйства РФ на базе Московского государственного университета пищевых производств. «Росглавпиво» является главным дегустационным конкурсом в области слабоалкогольных напитков, пиво на нем пробуют вслепую.

В самой многочисленной категории в этом году победил «Премиум пилс». Всего за победу в номинации боролись 36 пивоварен. «Наше пиво Premium Pils сварено из лучшего немецкого солода Weyermann с использованием немецких благородных сортов хмеля, специально подготовленной воды. Оно выдерживается в бродильных танках 100 дней, а сварено на лучшем оборудовании словенской компании SKRLJ», - рассказал Павел Ляховский.

По его словам, пивоварня «Савицкий» представила на конкурс семь образцов, четыре из которых отметили призовыми местами.

Так, напитку сорта «Ипа» присудили второе место в категории «Индийский пэйль эль». Всего в номинации было 12 образцов-участников. Кроме того, третьи места получили «Ливерпуль» (категория «Английский светлый эль») и «Аббатский эль» (Бельгийский стиль «Дуббель»).

«То, что четыре напитка из семи предоставленных на конкурс стали победителями и призерами, говорит о высоком качестве нашей продукции. Кроме того, мы очень довольны победой нашего "Премиум пилса" в самой важной, самой популярной категории», - отметил пивовар.

Добавим, что всего в конкурсе участвовали 144 пивоварни, которые представили более 400 образцов продукции.