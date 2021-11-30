Экономика

Бюджет территориального ФОМС в Псковской области на 2022 год принят в первом чтении

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали законопроект о бюджете территориального ФОМС на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Об этом с 4-й внеочередной сессии регионального парламента, которая проходит 30 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета фонда составит 8 млрд 909 млн 601,4 тысячи рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов в сумме 8 млрд 891 млн 407 тысяч рублей.

Общий объем расходов бюджета фонда планируется в сумме 8 млрд 909 млн 601,4 тысячи рублей. Дефицит бюджета фонда в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов не планируется.

«Что можете сказать о долгах леченых учреждений? Есть планы уходить от них на следующий год? - поинтересовался депутат Виктор Антонов у руководителя территориального ФОМС Валентины Альбовой.

«В этом году просроченная кредиторская задолженность увеличилась, это связано с тем, что в течение двух лет медорганизации сократили оказание медпомощи по платным услугам», - ответила она.

Валентина Альбова сообщила, что состоялась рабочая встреча областного комитета по здравоохранению и главных врачей, по результатам которой намечены мероприятия по сокращению просроченной задолженности.

«В этом году идут дополнительные средства по распоряжению правительства РФ на возмещение расходов, связанных с оплатой медпомощи больным коронавирусом. Есть положительная динамика», - добавила она.

Законопроект в первом чтении поддержали единогласно.