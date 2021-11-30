Экономика

Пешеходную зону обустроят вдоль улицы Советской Армии в Пскове

Вдоль улицы Советской Армии в Пскове на выделенные в 2022 году средства обустроят пешеходную зону. Об этом на публичных слушаниях по проекту закона о бюджете города Пскова на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов сообщила глава города Елена Полонская, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Публичные слушания прошли сегодня, 30 ноября, в Городском культурном центре. В мероприятии также приняли участие представители городской администрации и городской Думы.

На слушаниях выступил житель микрорайона «Лепеши». Он попросил представителей власти при планировании бюджета учесть, что в микрорайоне практически не благоустроены тротуары. Кроме того, мужчина обратил внимание на отсутствие спортивной площадки у школы №11 и школы-интерната.

«Школе уже столько лет, а дети вынуждены играть в футбол на асфальте», - заметил житель микрорайона.

Отвечая ему, Елена Полонская сказала, что в Пскове на данный момент идет активное строительство ФОКОТов. Компания «Газпром» помогает устанавливать стадионы, появляются новые воркаут площадки. «В последние 2 года муниципалитет активно решает эту проблему, но комплексно ее устранить одномоментно очень тяжело», - добавила глава города.

«Что касается тротуаров, в 2022 году предусмотрены средства на строительство пешеходной зоны вдоль всей улицы Советской Армии. Это очень важно для местных жителей», - заключила Елена Полонская.