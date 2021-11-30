Экономика

Около 7 тысяч электронных подписей выдали псковские налоговики

Почти 6 900 электронных подписей выдали с июля индивидуальным предпринимателям, нотариусам и юридическим лицам в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФНС России по региону.

Напомним, в соответствии с изменениями в законодательстве с 1 января 2022 года на ФНС России возложены функции по выпуску сертифицированных ключей квалифицированной электронной подписи. Однако, подписи выдаются уже с 1 июля 2021 года. Происходит это бесплатно. Получить КЭП может только лично руководитель организации или индивидуальный предприниматель.

Для этого в каждой межрайонной инспекции Псковской области, а также в управлении созданы удостоверяющие центры. Для получения услуги по выпуску КЭП заявитель должен предварительно записаться на прием в налоговый орган через сервис ФНС России «Онлайн-запись на прием в инспекцию» и представить: паспорт, СНИЛС и носитель для записи ключей электронной подписи.

Приобрести такие носители можно у дистрибьюторов производителей, специализированных интернет-магазинах или использовать уже имеющиеся при условии их соответствия требованиям. Кроме того, в налоговых инспекциях Псковской области установлены вендинговые автоматы для реализации сертифицированных USB носителей.

Выдаваемые налоговыми органами сертифицированные ключи квалифицированной электронной подписи являются легитимными, имеют срок действия 15 месяцев, могут применяться для юридически значимого электронного документооборота, а также работать на всех электронных площадках и использоваться для сдачи отчетности и ведения хозяйственной деятельности в рамках Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».