Экономика

Фирменные магазины сети «Бизон» приглашают псковичей за качественной мясной продукцией

Магазины сети «Бизон» продолжают работу и приглашают покупателей за свежей мясной продукцией от местного производителя.

Как рассказал генеральный директор ООО «Псковмясопром» Андрей Шукшин, предприятие очень рассчитывает на поддержку псковичей: в настоящее время ассортимент торговой марки полностью исчез с прилавков федеральных сетей.

«Мы работаем для своего покупателя и надеемся, он ценит качество нашей продукции, - подчеркнул Андрей Шукшин. - Обязательно оставляйте отзывы и пожелания по качеству продукции и обслуживанию в соцсетях. Это очень важно и полезно для нас».

Поделиться своим мнением можно и на сайте предприятия в форме обратной связи с покупателями https://pskovmasoprom.ru/forma.

«Бизон» - это 30 магазинов формата «у дома», расположенных в Пскове и области. Основной ассортимент - мясная продукция Псковского мясокомбината. Более 180 наименований - а за ними целая история предприятия, которое уже более века работает для того, чтобы на наших столах всегда была вкусная колбаса, сосиски и деликатесы.

Продукция проходит строгий санитарный и ветеринарный контроль на всех стадиях производства. Доставка продукции осуществляется ежедневно: грамотная организация процесса логистики позволяет всегда иметь в продаже только свежие продукты.

Ассортимент магазинов «Бизон» состоит из самых востребованных и качественных мясопродуктов, а также молока, бакалеи и кондитерских изделий, преимущество отдается местным производителям или популярным торговым маркам эконом-сегмента.

Адреса магазинов сети: https://pskovmasoprom.ru/nasha-set