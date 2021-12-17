Экономика

Проект бюджета Псковской области на 2022 год принят в третьем чтении

Депутаты Псковского областного Собрания приняли законопроект о бюджете региона на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в окончательном, третьем, чтении. Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 23 декабря, корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Запланированные доходы на 2022 год составляют 47,9 млрд рублей, расходы – 52 млрд рублей. Так, доходная часть регионального бюджета увеличилась на 5 млрд 57,8 млн рулей. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченность увеличилась на 468,5 млн рублей, дотация на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы учтена в сумме 621,5 млн рублей. Субвенции бюджетам субъектам РФ в 2022 году увеличиваются на 261,4 млн рублей.

Помимо прочего, финансирование нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 2022 год составит 1 млрд 313,4 млн рублей, на тушение лесных пожаров направят почти 52 млн рублей.

Кроме того, в 2022 году ожидается поступление средств в объеме 746,9 млн рублей на дороги и более 1,5 млрд рублей на софинансирование модернизации школьных систем образования.

Законопроект поддержал 21 депутат, против проголосовали трое.