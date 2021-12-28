Экономика

Почти 26 миллиардов рублей перечислила в бюджет псковская налоговая

Псковская налоговая служба за 2021 год мобилизовала в консолидированный бюджет РФ 25,9 миллиарда рублей налогов и сборов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФНС России по региону, это на 3,1 миллиарда рублей больше чем в 2020 году.

Доходы федерального бюджета также увеличились и составили около 5,5 миллиардов рублей. Так, налогоплательщики, администрируемые налоговыми органами региона, пополнили консолидированный бюджет региона на 20,4 миллиарда рублей, из которых 4,6 миллиарда – это доходы местных бюджетов.

В налоговой отметили, что формирование доходов за 12 месяцев 2021 года на 53 % (11,1 миллиарда рублей) обеспечили за счет поступления налога на доходы физических лиц, на 21 % (4,4 миллиарда рублей) - налога на прибыль организаций, на 14,4 % за счет имущественных налогов (3 миллиарда рублей) и на 11.1 % (2,3 миллиарда рублей) – налогов на совокупный доход.

Кроме того, в 2021 году в государственные внебюджетные фонды РФ налоговые органы мобилизовали 17,8 миллиарда рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование, что на 1,8 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В УФНС отметили, что по итогам 2021 года налоговики области обеспечили положительную динамику поступлений, как страховых взносов, так и налогов и сборов в бюджеты всех уровней.