Экономика

Андрей Маковский: Сейчас ни в коем случае нельзя «драконить» малый бизнес

Сейчас ни в коем случае нельзя «драконить» малый бизнес. Такое мнение высказал депутат Псковского областного Собрания от партии «Новые люди» Андрей Маковский в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 19 января.

«По моему мнению, продуктовая инфляция за прошлый год составила процентов 30. Когда перед Новым годом ходил по рынку, дабы сэкономить, я слышал от людей: "Ой, как дорого. Ой, как подорожало". Опять же, та же самая капуста — у нее, по-моему, уровень инфляции под Новый год составил под 110 процентов. Это ни в какие ворота не лезет», — высказался он.

Политик отметил необходимость развивать малое и среднее предпринимательство. «Нам нужны местные производители, чтобы не было этого "рыночного ценового сговора"», — заявил Андрей Маковский.

«Когда была "битва за бюджет", я обратил внимание в ходе бюджетных чтений на сумму, заложенную на развитие малого и среднего предпринимательства. После бюджетных чтений она стала другой. Меньше. Я подобный вопрос задал, по-моему, Бариновой (Татьяне, вице-губернатору Псковской области, начальнику регионального финансового управления - ред.). Был ответ, что это необходимая мера в связи с рядом строительных проектов, и эта сумма в течение года будет добита из федерального центра. Мы на это надеемся, это будет под контролем», - сказал депутат.