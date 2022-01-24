Экономика

Псковскую область назвали регионом-лидером по цифровизации предпринимательства

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ назвало Псковскую область одним из регионов-лидеров по поддержке цифровизации малого и среднего предпринимательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Механизм помощи бизнесу, предполагающий возмещение затрат по использованию российского программного обеспечения, реализуется в рамках программы «Цифровые технологии» национального проекта «Цифровая экономика». Так, в прошлом году представители МСП региона приобрели более 900 лицензий на облачное ПО.

В рамках этой меры отечественное ПО предприниматели смогут приобрести со скидкой 50%. Такая возможность доступна для любого субъекта МСП, зарегистрированного на территории России. Перечень программного обеспечения, доступного малому и среднему бизнесу по льготной стоимости, представлен на официальном сайте Российского фонда развития информационных технологий.

Использовать его можно в разных направлениях: управление производством, продажами и закупками, оптимизация складской и транспортной логистики, организация управленческого учета и анализа на предприятии, налаживание электронного документооборота, а также автоматизация обработки обращений клиентов.

Мера поддержки по цифровизации реализуется в соответствии с постановлением правительства РФ. Сейчас отобрали более 100 программных продуктов от 29 правообладателей. В целом представители малого и среднего бизнеса приобрели более 118 тысяч лицензий. Совокупный объем поддержки до 2024 года составит порядка 7 миллиардов рублей.