Экономика

Сбер профинансирует строительство лесоперерабатывающего завода в Псковской области

Сбер профинансирует на 2,8 млрд рублей строительство уникального лесоперерабатывающего завода в Псковской области, на котором 100% сырья – это низкосортная древесина, а отходы производства используются для изготовления деревянных прессованных блоков для паллет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Проект имеет сертификацию FCS и PEFC, которая подтверждает, что процесс заготовки древесины соответствует экологически ответственному, социально ориентированному и экономически устойчивому лесопользованию и общеевропейским экологическим требованиям.

Greenfield-проект реализует компания ООО «ОСКО-Инвест» (входит в группу компаний OSKO), он представляет собой экспортно ориентированное предприятие по производству доски и деревянных прессованных блоков для паллет. Общий бюджет проекта превышает 4,8 млрд рублей. Продукция ООО «ОСКО-Инвест» соответствует стандарту ISPM 15 (международный стандарт фитосанитарных мер №15).

Приказом министерства промышленности и торговли РФ проект включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов. Сделка структурирована с учетом государственной поддержки — процентная ставка по кредиту субсидируется по корпоративной программе повышения конкурентоспособности в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» Минпромторга.

«Данная сделка действительно уникальна. Прежде всего, она крайне важна для реализации ESG-повестки в лесопромышленном комплексе. Сегодня одной из главных задач отечественного ЛПК является утилизация низкосортной древесины. Аналогичных проектов такого масштаба в стране пока нет, и наша задача — сделать так, чтобы финансирование и экспертиза Сбера способствовали его успешной реализации. Подчеркну, что предприятие будет производить востребованную на европейском рынке продукцию с большим потенциалом роста. Мы приветствуем появление в стране подобных инициатив, соответствующих принципам эффективного лесопользования, и готовы оказывать им финансовую, технологическую и методологическую поддержку», - отметил старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов.

Проект состоит из двух очередей. Первая — производство доски для паллет объемом 90 м3 — профинансирована за счет собственных средств и запущена в IV квартале 2020 года. Вторая — производство деревянных блоков объемом производства 140 м3 — на 811 млн рублей профинансирована за счет собственных средств, а оставшиеся 2,8 млрд рублей будут профинансированы за счет банковского кредита.