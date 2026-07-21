Банки и МФО обязали уведомлять россиян о кредитах через «Госуслуги»

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, обязывающий кредитные и микрофинансовые организации (МФО) с 1 октября 2027 года уведомлять граждан через портал «Госуслуги» о подписании с ними договора потребительского кредита или займа и о возможности отказа от него.

Документ направлен на информирование граждан о заключенных от их имени договорах кредита или займа в целях противодействия заключению таких договоров без согласия заемщика или с его согласия, полученного под влиянием мошенников.

«Граждане через "Госуслуги" будут получать быстрые уведомления о кредитах. Эта мера станет еще одним мощным заслоном на пути мошенников, чтобы помешать им оформлять займы на чужое имя», - прокомментировал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Закон обязывает банки и МФО бесплатно уведомлять заемщиков через «Госуслуги» о подписании ими индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа). Уведомление должно включать информацию о процентной ставке на день подписания; сумме кредита (займа) или лимите кредитования; сроке его возврата; а если на такой договор распространяется период охлаждения - то и о возможности отказаться от договора в течение этого периода.

Для этого банки и МФО должны будут заключить с одним из квалифицированных бюро кредитных историй (БКИ) договор об оказании информационных услуг, предусматривающий направление таких уведомлений заемщику, пишет РИА Новости.

После получения от банков и МФО сведений о подписании гражданином индивидуальных условий договора потребительского кредита или займа КБКИ должны будут в течение 15 минут направить уведомление об этом в личный кабинет заемщика на «Госуслугах». Это уведомление направляется с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Участие КБКИ в данной системе и их взаимодействие с порталом «Госуслуги» будет осуществляться на безвозмездной основе. Не позднее 1 июня 2027 года КБКИ должны обеспечить взаимодействие своих информационных систем с порталом «Госуслуги» и СМЭВ, чтобы иметь возможность отправлять соответствующие уведомления в личный кабинет заемщика.

Кроме того, сведения о процентной ставке по договору потребительского займа (кредита), полученные БКИ от банков и МФО, не будут предоставляться пользователям в составе кредитного отчета субъекта кредитной истории, а также в составе сведений для предупреждения возможного мошенничества. Таким образом, процентная ставка будет известна только заемщику и не будет раскрываться в кредитном отчете, то есть не будет известна другим кредиторам, пояснял ранее зампред Банка России Алексей Гузнов.