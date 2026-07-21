Более четырех тысяч псковских налогоплательщиков получили КЭП с начала года

Более четырех тысяч налогоплательщиков в Псковской области обратились с начала 2026 года в УЦ ФНС России за получением квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (КЭП). При этом 2540 КЭП получили индивидуальные предприниматели (ИП), 1684 – юридические лица (ЮЛ), сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной налоговой службы России по региону.

Выпуск квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи возможен в точке выдаче УЦ ФНС России по адресам:

Псков, улица Спортивная, дом 5а;

Псков, улица Яна Фабрициуса, дом 2а;

Великие Луки, улица Тимирязева, дом 2;

Остров, улица 111 Стрелковой Дивизии, дом 10а.

Запланировать визит на определенное время можно с помощью сервиса ФНС России «Онлайн-запись на прием в налоговый орган».

В свою очередь, специалисты УФНС России по Псковской области напоминают, что оформить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи можно дистанционно.

Перевыпустить КЭП без посещения удостоверяющего центра можно с помощью электронных сервисов ФНС России «Личный кабинет индивидуального предпринимателя» и «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» при соблюдении определенных условий.

При этом необходимо соблюдать два условия:

важно, чтобы пользователь ранее лично получил сертификат в УЦ ФНС России или у доверенных лиц ФНС России;

указанный сертификат должен быть действующим.

Направить заявление на перевыпуск КЭП можно в «Личном кабинете налогоплательщика юридического лица» в разделе «Заявления. Запросы» - «Электронная подпись (КЭП)», в «Личном кабинете индивидуального предпринимателя» - в разделе «Услуги. Сервисы» - «Перевыпуск сертификата ЭП».

ЮЛ и ИП также могут оформить квалифицированную подпись по биометрии, не обращаясь в УЦ ФНС России лично. Для этого потребуется подтвержденная регистрация в Единой биометрической системе. Ее пользователь сможет зарегистрировать в отделениях банков.