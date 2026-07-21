 
Экономика

Более четырех тысяч псковских налогоплательщиков получили КЭП с начала года

0

Более четырех тысяч налогоплательщиков в Псковской области обратились с начала 2026 года в УЦ ФНС России за получением квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (КЭП). При этом 2540 КЭП получили индивидуальные предприниматели (ИП), 1684 – юридические лица (ЮЛ), сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной налоговой службы России по региону. 

Выпуск квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи возможен в точке выдаче УЦ ФНС России по адресам: 

  • Псков, улица Спортивная, дом 5а;
  • Псков, улица Яна Фабрициуса, дом 2а;
  • Великие Луки, улица Тимирязева, дом 2;
  • Остров, улица 111 Стрелковой Дивизии, дом 10а.

Запланировать визит на определенное время можно с помощью сервиса ФНС России «Онлайн-запись на прием в налоговый орган».
В свою очередь, специалисты УФНС России по Псковской области напоминают, что оформить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи можно дистанционно.

Перевыпустить КЭП без посещения удостоверяющего центра можно с помощью электронных сервисов ФНС России «Личный кабинет индивидуального предпринимателя» и «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» при соблюдении определенных условий.

При этом необходимо соблюдать два условия:

  • важно, чтобы пользователь ранее лично получил сертификат в УЦ ФНС России или у доверенных лиц ФНС России; 
  • указанный сертификат должен быть действующим.

Направить заявление на перевыпуск КЭП можно в «Личном кабинете налогоплательщика юридического лица» в разделе «Заявления. Запросы» - «Электронная подпись (КЭП)», в «Личном кабинете индивидуального предпринимателя» - в разделе «Услуги. Сервисы» - «Перевыпуск сертификата ЭП».

ЮЛ и ИП также могут оформить квалифицированную подпись по биометрии, не обращаясь в УЦ ФНС России лично. Для этого потребуется подтвержденная регистрация в Единой биометрической системе. Ее пользователь сможет зарегистрировать в отделениях банков.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026