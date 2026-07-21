ВТБ: Альтернативные способы оплаты обогнали карты по среднему чеку

Банковские клиенты продолжают активно использовать альтернативные способы оплаты, обгоняя пластиковые карты по размеру среднего чека. Как рассказали в ВТБ, по итогам января-мая 2026 года средний чек у них выше на 60%, чем при оплате картой. За первые 5 месяцев 2026 года пользователи совершили около 570 млн оплат (+60% по сравнению с прошлым годом) и потратили свыше 660 млрд рублей (+57%) с помощью платежных стикеров, а также СБП и собственной платежной платформы банка.

Платежные стикеры (наклейка на телефон, заменяющая карту) остаются одним из самых популярных альтернативных способов оплаты. За январь-май клиенты потратили с помощью платежных стикеров 175 млрд рублей и совершили 238 млн операций – в 1,4 раза больше, чем в 2025 году.

Национальная система быстрых платежей (СБП) продолжает привлекать пользователей, став ведущим инструментов платежей и межбанковских переводов. В 2026 году клиенты банка потратили через СБП 365 млрд рублей – в 1,4 раза больше, чем годом ранее. Число транзакций составило 172 млн – это в 1,5 раза больше аналогичного периода прошлого года.

Еще более 120 млрд рублей – в 2,3 раза больше, чем в прошлом году, пришлось на собственную платежную систему банка, а число оплат в ней составило 158 млн – это в 2,2 раза больше, чем годом ранее. Аналитики связывают рост интереса с тем, что функция стала доступна даже без интернета, в том числе и для владельцев iPhone.