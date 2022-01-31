Экономика

Сбер приступает к страхованию аграриев от ЧС с господдержкой

СберСтрахование (входит в экосистему Сбера) допустили к агрострахованию с господдержкой от чрезвычайных ситуаций природного характера. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Новая программа для сельхозпроизводителей будет дешевле, чем мультирисковые программы, при этом процесс урегулирования убытков станет проще, а получение выплат — быстрее. Благодаря программе в этом году аграрий сможет сэкономить за счет субсидий до 80% от стоимости страховки. В 2023 году сумма компенсации составит уже 70%, в 2024-м — 60%, рассказали в банке.

СберСтрахование соответствует всем критериям, указанным в постановлении правительства РФ №2423 от 23 декабря 2021 года. Согласно документу, компании должны иметь минимум пятилетний опыт сельскохозяйственного страхования, собственный капитал объемом не менее 3 млрд рублей, а также рейтинг финансовой надежности на уровне не ниже «ruA-» по шкале агентства «Эксперт РА».

«Несмотря на то, что значительная часть СЗФО находится в зоне рискованного земледелия, сельское хозяйство в регионе активно развивается, и число клиентов банка в этой сфере растет. Мы рассчитываем на интерес к программе как со стороны крупных игроков, так и небольших агрофирм. Программа страхования от рисков чрезвычайных ситуаций с господдержкой облегчит финансовую нагрузку и позволит обеспечить защиту от непредвиденных убытков по итогам сезона при минимальных расходах», - отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

По новому виду страхования будет активно работать и Страховой брокер Сбербанка. Так, у брокера заключены договоры о взаимодействии со всеми компаниями, удовлетворяющими требованиям постановления. Менеджеры компании помогут выбрать оптимальные условия и оформить сделку. Преимущество работы через брокера заключается не только в содействии на этапе заключения, но и в сопровождении на этапе урегулирования убытков.