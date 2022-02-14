Экономика

Почти 10 тысяч псковских налогоплательщиков получили квалифицированную электронную подпись

9370 налогоплательщиков в Псковской области получили квалифицированную электронную подпись (КЭП). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ФНС России по Псковской области.

Получение КЭП в любом налоговом органе региона теперь проводится не только посредством электронного сервиса «Запись на прием в инспекцию», но и при личном приеме в операционных залах без предварительной записи, информирует налогоплательщиков псковская УФНС.

В соответствии с изменениями в законодательстве с 1 января 2022 года на налоговую службу возложены функции по выпуску сертифицированных ключей квалифицированной электронной подписи. Однако, подписи выдаются уже с 1 июля 2021 года. Происходит это абсолютно бесплатно. Для этого в каждой межрайонной инспекции Псковской области, а также в управлении созданы удостоверяющие центры, напомнили в управлении.

Получить электронную подпись может только лично руководитель организации или индивидуальный предприниматель, имея при себе паспорт, СНИЛС и носитель для записи ключей электронной подписи (токен).

Выдаваемые налоговыми органами сертифицированные ключи электронной подписи являются легитимными, имеют срок действия 15 месяцев, могут применяться для юридически значимого электронного документооборота, а также работать на всех электронных площадках и использоваться для сдачи отчетности и ведения хозяйственной деятельности в рамках федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», добавили в ведомстве.