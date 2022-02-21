Индекс потребительских цен на товары и услуги в Псковской области составил почти 110%

Индекс потребительских цен на товары и услуги в Псковской области за декабрь 2021 года по сравнению с тем же месяцем 2020 года составил 108,1%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.
Инфографика здесь и далее: пресс-служба Псковстата
Рост цен был ниже среднероссийского уровня (по стране он составил 108,4%), добавили в статистической службе.
В I квартале 2021 года цены росли быстрее, чем в I квартале 2020 года, во II квартале прирост был фактически на одном уровне, в III-IV кварталах темпы роста цен существенно превысили темпы аналогичного периода 2020 года.
Цены на продовольственные товары подорожали на 9,4%, на непродовольственные – выросли на 9,2%, на услуги – выросли на 4,0%.
Из продовольственных товаров значительнее других подорожали:
из плодоовощной продукции:
Наибольшее снижение цен отмечалось на:
из плодоовощной продукции:
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания, в расчете на месяц, на конец декабря 2021 года составила 5 362,98 рубля и увеличилась по сравнению с тем же месяцем предыдущего года на 15,2%.
Из непродовольственных товаров значительнее других подорожали:
Наибольшее снижение цен отмечено на:
Из услуг более всего выросли цены и тарифы на:
Среди бытовых услуг значительнее других подорожали:
Наибольшее снижение цен и тарифов наблюдалось на следующие услуги:
Цены на рынке жилья в большей степени выросли на первичном рынке – на 16,1% (по России – на 26,0%); на вторичном рынке 1 квадратный метр общей площади квартир подорожал на 8,8% (по России – на 17,2%).
Средняя цена квадратного метра общей площади квартир на конец 2021 года составила: