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Экономика

Индекс потребительских цен на товары и услуги в Псковской области составил почти 110%

21.02.2022 20:54|ПсковКомментариев: 0

Индекс потребительских цен на товары и услуги в Псковской области за декабрь 2021 года по сравнению с тем же месяцем 2020 года составил 108,1%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Инфографика здесь и далее: пресс-служба Псковстата

Рост цен был ниже среднероссийского уровня (по стране он составил 108,4%), добавили в статистической службе.

В I квартале 2021 года цены росли быстрее, чем в I квартале 2020 года, во II квартале прирост был фактически на одном уровне, в III-IV кварталах темпы роста цен существенно превысили темпы аналогичного периода 2020 года.

Цены на продовольственные товары подорожали на 9,4%, на непродовольственные – выросли на 9,2%, на услуги – выросли на 4,0%.

Из продовольственных товаров значительнее других подорожали:

  • сельдь соленая – на 32,2%,
  • печень говяжья – на 28,3%,
  • кальмары мороженые – на 27,4%,
  • куры охлажденные и мороженые – на 27,3%,
  • крупы овсяная и перловая – на 25,2%;

из плодоовощной продукции:

  • капуста белокочанная свежая – в 2,5 р.,
  • картофель – на 71,3%,
  • свекла столовая – на 60,5%,
  • чеснок – на 48,6%.

Наибольшее снижение цен отмечалось на:

  • пшено – на 17,4%,
  • конфеты мягкие, глазированные шоколадом – на 2,5%,

из плодоовощной продукции:

  • яблоки – на 12,9%,
  • бананы – на 5,4%,
  • апельсины – на 5,2%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания, в расчете на месяц, на конец декабря 2021 года составила 5 362,98 рубля и увеличилась по сравнению с тем же месяцем предыдущего года на 15,2%.

Из непродовольственных товаров значительнее других подорожали:

  • спички – на 32,3%,
  • строительные материалы – на 20,1%,
  • легковые автомобили – на 17,0%,
  • товары для садоводства – на 16,4%,
  • табачные изделия – на 15,6%,
  • телерадиотовары – на 15,4%.

Наибольшее снижение цен отмечено на:

  • ткани шелковые – на 1,6%.

Из услуг более всего выросли цены и тарифы на:

  • услуги профессионального образования – на 12,0%,
  • ветеринарные услуги – на 7,8%,
  • услуги правового характера – на 7,1%,
  • экскурсионные услуги – на 6,9%.

Среди бытовых услуг значительнее других подорожали:

  • услуги организатора проведения торжеств – на 14,6%,
  • ремонт и техническое обслуживание транспортных средств – на 14,3%,
  • ритуальные услуги – на 13,6%,
  • ремонт жилищ – на 12,7%.

Наибольшее снижение цен и тарифов наблюдалось на следующие услуги:

  • воздушного транспорта – на 5,1%,
  • организаций культуры – на 4,0%.

Цены на рынке жилья в большей степени выросли на первичном рынке – на 16,1% (по России – на 26,0%); на вторичном рынке 1 квадратный метр общей площади квартир подорожал на 8,8% (по России – на 17,2%).

Средняя цена квадратного метра общей площади квартир на конец 2021 года составила:

  • на первичном рынке жилья – 49 325 рублей,
  • на вторичном рынке жилья – 46 781 рубль.
Теги: #Цены #Псковстат #статистика
Источник: Псковская Лента Новостей
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