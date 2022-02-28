Экономика

Александр Козловский: Мы должны продвигать проекты по импортозамещению

Власти Российской Федерации в связи с новыми санкциями стран Евросоюза, США и Великобритании должны продвигать проекты по импортозамещению. Такое мнение в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове высказал депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

«Правительство уже начало готовить зеркальные меры по отношению к введенным санкциям. Комитет промышленности и торговли постарается принять такие законы, которые обеспечили бы развитие нашей промышленности. Мы должны дальше двигать проекты по импортозамещению. Минпромторг - профильное министерство, с которым мы активно взаимодействуем», - отметил гость студии.

По словам Александра Козловского, будут предприняты новые меры поддержки для отечественных предприятий, возможно, будут введены заградительные меры, чтобы товары, произведенные на территории РФ, было более выгодно реализовывать здесь же.

Ранее сообщалось, что Евросоюз официально одобрил санкции в отношении России в ответ на признание президентом Владимиром Путиным независимости ДНР и ЛНР 23 февраля.

Напомним, 24 февраля, президент России объявил о специальной операции в Донбассе. Ее цель — защита людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Накануне главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) во избежание жертв среди мирного населения и предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе.

Также 22 февраля Совет Федерации ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Договоры предусматривают, что РФ и республики будут тесно взаимодействовать в деле защиты суверенитета и безопасности друг друга. Как подчеркивается в документах, стороны будут безотлагательно консультироваться между собой каждый раз, когда, по мнению одной из договаривающихся сторон, возникнет угроза нападения на нее, в целях обеспечения совместной обороны, поддержания мира и взаимной безопасности.