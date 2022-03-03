Экономика

Андрей Михеев: Российская экономика справится с трудностями

Председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев в беседе с корреспондентом «ПЛН-ТВ» заявил, что российская экономика справится с трудностями, связанными с введенными санкциями со стороны европейских стран.

«Мы полагаем, что российская экономика справится с трудностями. За все время в РФ такие периоды были, мы все их помним - это 1998, 2008 и 2014 годы. Так или иначе экономика справится. Безусловно, сейчас ведется работа по выработке комплекса мер, как на федеральном, так и на региональном уровнях. Федеральные меры уже озвучены - это только первая часть, будет еще дополнительный блок, направленный на поддержку экономики, малого и среднего предпринимательства. Об этом в режиме видео-конференц-связи на совещании говорил вице-премьер Андрей Белоусов, сейчас Минэконом совместно с регионами над этим работает. На региональном уровне также в рамках возобновления работы оперативного штаба по экономике губернатор Михаил Ведерников поставил задачу проработать с коллегами из отраслевых ведомств тот комплекс мер, который может быть реализован при необходимости и ухудшении ситуации, когда будут видны негативные последствия от введенных против экономики России санкций со стороны западных стран», - прокомментировал Андрей Михеев.

По его словам, сейчас проходит мониторинг работы системообразующих предприятий, реализации инвестиционных проектов, а также трудностей с которыми сталкиваются экспортеры и импортеры. По итогам этого анализа будут выработаны предложения.

«Кто-то уже видит трудности, в первую очередь, это предприятия, работающие с западными компаниями. Им необходима помощь и поддержка, например, поиск альтернативных контрагентов. Трудности уже видят компании, работающие на экспорт именно в те страны, которые присоединились к мерам недружественного характера против России. С ними также при поддержке российского и нашего экспортного центров поддержки тоже будем работать - искать возможности переориентации на внутренний рынок или альтернативные экспортные рынки», - отметил Андрей Михеев.

Компании, в меньшей степени зависящие от экспорта, пока чувствуют себя спокойно, сказал он и добавил, что окончательные выводы делать рано, так как могут быть неучтенные последствия.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Западные страны в ответ на это ввели санкции - как персональные, так и секторальные.