Агрофирма начнет производить в Псковском районе более 30 млн яиц в год

ЗАО «Агрофирма "Победа"» Псковского района берет в долгосрочную аренду площадки птицефабрики «Псковская» в деревне Писковичи для производства инкубационного яйца бройлеров на территории Псковской области, сообщает официальный телеграм-канал региона.

Фото: официальный телеграм-канал Псковской области

«Восстановление деятельности предприятия осуществляется в целях импортозамещения для обеспечения инкубационным яйцом бройлеров предприятий области для птицефабрик – по племенному яйцу, - рассказал председатель комитета по сельскому хозяйству Николай Романов. – В дальнейшем планируется проводить работу по созданию племенного репродуктора по разведению бройлеров и обеспечению инкубационным яйцом производителей мяса птицы. Эта задача еще ранее была нам поставлена министерством сельского хозяйства РФ, но в нынешних условиях она становится особенно актуальной. Рассчитываем, что инкубационным яйцом мы будем обеспечивать не только предприятия Псковской, но и соседней Ленинградской области».