Microsoft приостановила продажу товаров и предоставление услуг в России

Американская компания Microsoft приняла решение о приостановке продажи товаров и предоставления услуг в России на фоне ситуации вокруг Украины.
«Сегодня мы объявляем, что приостанавливаем все новые продажи продуктов и услуг Microsoft в России», - приводит ТАСС сообщение компании.
Microsoft — одна из крупнейших транснациональных компаний по производству проприетарного программного обеспечения для различного рода вычислительной техники (персональных компьютеров, игровых приставок, КПК, мобильных телефонов и прочего). Является разработчиком наиболее широко распространенной на данный момент в мире программной платформы — семейства операционных систем Windows.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.