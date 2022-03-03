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Экономика

Правительство выделило 500 млн рублей малому и среднему бизнесу, пользующемуся системой быстрых платежей

05.03.2022 10:17|Псков

Правительство продлило на полгода программу компенсации малому и среднему бизнесу (МСП) расходов на использование отечественной системы быстрых платежей. На нее выделяется 500 млн рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Средства пойдут на возмещение предприятиям банковской комиссии за пользование системой быстрых платежей с 1 января по 1 июля 2022 года. Источник финансирования – резервный фонд правительства.

Система быстрых платежей – сервис Банка России, который в том числе позволяет гражданам оплачивать товары и услуги с помощью мобильных приложений банков – участников системы. Комиссия не превышает 0,7% от стоимости товара. Это в 2–2,5 раза ниже, чем у других платёжных операторов.

Банк, подключенный к системе, передает в Минэкономразвития данные о количестве транзакций и уплаченной предприятиями комиссии. Далее в течение 20 дней деньги на компенсации поступают в банк, а затем в течение пяти дней он перечисляет их бизнесу.

Решение о субсидировании предприятий МСП, пользующихся системой быстрых платежей, было принято в июле 2021 года и действовало до 1 января. Продление программы позволит бизнесу сэкономить на платежах за обслуживание безналичных расчетов, а также дополнительно простимулирует предпринимателей, ещё не подключившихся к системе, это сделать.

«Важно, что отечественная система быстрых платежей – это надежная и удобная альтернатива традиционным эквайринговым расчетам в магазинах с использованием банковских карт. Особенно при сохраняющихся рисках отключения нашей страны от международных платежных систем», – отметил Михаил Мишустин, открывая заседание правительства 2 марта.   

Решение правительства принято по поручению президента, которое он дал по итогам 13-го инвестиционного форума «Россия зовет!», состоявшегося в конце 2021 года.

Теги: #бизнес #экономика
Источник: Псковская Лента Новостей
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