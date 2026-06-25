Псковская область презентует продукцию и турпотенциал на ярмарке в Минске 

Псковская область принимает участие в выставке-ярмарке в рамках XIII Форума регионов Беларуси и России в Минске. Тема форума этого года — «Экономическое взаимодействие регионов - основа устойчивого развития Беларуси и России», сообщили Псковской Ленте Новостей в Фонде инвестиционного развития региона.

Фото здесь и далее: Фонд инвестиционного развития Псковской области

«Выставка-ярмарка 25-27 июня открыта для делегатов, жителей и гостей Минска и Минской области и всех желающих. Посетители могут познакомиться с уникальностью регионов России и Беларуси через их продукцию, попробовать и унести с собой частичку местной культуры. Участники выставки знакомят со своими продуктами и услугами, а также пользуются возможность расширить бизнес-горизонты и установить новые партнёрские связи», - сообщили в фонде.

Отмечается, что участие Псковской области в мероприятиях на территории Беларуси — уже сложившаяся добрая традиция. Ранее Псковская область принимала активное участие в подобных мероприятиях в Витебске, а теперь - в Минске.

На стенде Псковской области свою продукцию и услуги представляют десятки предприятий — от производителей сыров и кондитерских изделий до швейных фабрик и туристических организаций. Среди них: «Торговый дом Форест», «Псковский каравай», «Сыроварня в Себеже», Кондитерский дом «Себежанка», «Глобус Джус», «Красный город», «Сырная лиса», «Деревенский разносол», «Красное знамя», «Муськины подарки», «Эскарго Д`ор», Швейная фабрика «Русслана», «Сыры Сергея Сального», Сувенирная продукция 8мерч.

С туристическим потенциалом региона гостей знакомит ТИЦ Псковской области.