Выпуск минералки «Хиловская» собираются вскоре возобновить

В Псковской области собираются возобновить выпуск минералки «Хиловская», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профессиональных союзов.

Фото: Псковский облсовпроф

24 июня в Доме профсоюзов в Пскове состоялось заседание Совета учредителей учреждений Псковского областного совета профсоюзов. Об итогах работы отчитались санатории профсоюзов «Хилово», «Череха», «Голубые озёра», турбазы «Алоль» и «Пушкиногорье», а также учреждение «Соцтурпроф», в состав которого входят бюро путешествий, кафе «Легенда» и гостиница «Ольгинская».

«Все учреждения твёрдо стоят на ногах и развиваются в опережающих темпах. Главной новостью дня стал анонс скорого возобновления выпуска минеральной и питьевой воды «Хиловская». Мы продолжаем работать для людей труда и их семей», — прокомментировал итоги заседания председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

В 2025 году производство минеральной воды «Хиловская» временно приостановили.