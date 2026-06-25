Выпуск минералки «Хиловская» собираются вскоре возобновить

В Псковской области собираются возобновить выпуск минералки «Хиловская», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профессиональных союзов.
Фото: Псковский облсовпроф
24 июня в Доме профсоюзов в Пскове состоялось заседание Совета учредителей учреждений Псковского областного совета профсоюзов. Об итогах работы отчитались санатории профсоюзов «Хилово», «Череха», «Голубые озёра», турбазы «Алоль» и «Пушкиногорье», а также учреждение «Соцтурпроф», в состав которого входят бюро путешествий, кафе «Легенда» и гостиница «Ольгинская».
В 2025 году производство минеральной воды «Хиловская» временно приостановили.
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