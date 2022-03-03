Псковcкая обл.
реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Концерт Чайф в Пскове
миссия выполнима ищем подарки
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
Главней всего погода в доме
Квитанции за электричество не придут
семейный отдых на открытом воздухе
вакцинация подростков
 
 
 
ещё Экономика 03.03.2022 19:330 Как санкции Запада отразятся на экономике России? 05.03.2022 13:270 Расширен перечень системообразующих предприятий Псковской области 05.03.2022 13:170 В Псковской области проводят мониторинг запасов продуктов и товаров первой необходимости 05.03.2022 11:151 Госдума приняла закон о послаблениях для поставщиков по госконтрактам 05.03.2022 11:030 PayPal приостановила работу в России 05.03.2022 10:170 Правительство выделило 500 млн рублей малому и среднему бизнесу, пользующемуся системой быстрых платежей
 
 
 
Самое популярное 02.03.2022 19:470 Почти 500 российских военных погибли в ходе спецоперации на Украине 27.02.2022 20:210 Минобороны сообщило о раненых и погибших в боях на Украине 02.03.2022 16:290 Память погибшего товарища почтили псковские росгвардейцы 26.02.2022 12:200 Михаил Ведерников прокомментировал спецоперацию РФ на территории Украины 01.03.2022 10:553 В районе Троицкого моста в Пскове обнаружили неизвестную каменную постройку
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

В Псковской области проводят мониторинг запасов продуктов и товаров первой необходимости

05.03.2022 13:17|Псков

Комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области принимает все возможные меры для стабилизации состояния рынка. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, по поручению губернатора Михаила Ведерникова специалисты ежедневно проводят мониторинг экономической ситуации и наличие запасов товаров первой необходимости.

Фото: архив ПЛН

Создан оперативный штаб по обеспечению устойчивого функционирования предприятий на территории Псковской области. В его состав вошли представители управления Роспотребнадзора по Псковской области, УФАС по Псковской области, комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике, торговых сетей. Также проводится работа с обращениями граждан по вопросу изменения цен через официальные социальные сети органов власти. Это позволяет видеть и оперативно реагировать на проблемы и принимать меры, отметили в комитете. ⠀ ⠀

УФАС по Псковской области запустило горячую линию. Жители региона могут пожаловаться на необоснованный рост цен на товары, услуги, а также на их наличие по телефону — 8 (8112) 62-65-28.

В комитете подчеркнули, что запасов товаров в магазинах достаточно, дефицита не наблюдается, а все магазины работают в прежнем режиме. «Отсутствие товаров в некоторых магазинах связано с ажиотажным спросом. По информации торговых сетей проблем с отгрузкой и поставками товаров нет, запасы присутствуют, но в связи с большими объемами выкупа и графиками поставок не всегда успевают пополняться полки. Следует учесть, что цены в магазинах могут значительно отличаться. Не поддавайтесь общему ажиотажу и выбирайте товар по приемлемой для вас стоимости», — призвали в комитете.

Теги: #Псковская область #экономика
Источник: Псковская Лента Новостей
Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Беспокоят ли вас последствия введения Западом масштабных антироссийских санкций?
В опросе приняло участие 1937 человек
Сюжет: Признание Россией ДНР и ЛНР: причины и последствия В Псковской области проводят мониторинг запасов продуктов и товаров первой необходимости Владимир Кузь оценил угрозы дорожной отрасли Псковской области из-за санкций PayPal приостановила работу в России Россия объявляет режим тишины на Украине с 10:00 Торговым сетям разрешили ограничить продажу ряда товаров из-за спекулянтов «Горводоканал» оказывает помощь по сбору гуманитарного груза беженцам из Донбасса Мир. У всех разный Microsoft приостановила продажу товаров и предоставление услуг в России Андрей Козлов: Наш братский народ попал в лапы чужой идеологии Игорь Дитрих: Я – за мир, который невозможен без нашей победы Путин заявил об отсутствии у РФ недобрых намерений в отношении соседей Совет министров Северных стран приостановил сотрудничество с РФ и Белоруссией Виктор Остренко: Огонь на Украине разожгла не Россия Администрация Псковской области сообщила о хакерских атаках на официальный сайт Сейм Латвии постановил не выгонять граждан России с видом на жительство Госдума рассмотрит ряд поправок для поддержки граждан и экономики из-за санкций Заместитель госсекретаря США назвала условие отмены санкций Запада против РФ Россия и Украина договорились о гуманитарных коридорах Как санкции Запада отразятся на экономике России? Аркадий Мурылев спрогнозировал экономические риски для псковичей Андрей Михеев: Российская экономика справится с трудностями Грузия направила заявку на вступление в Евросоюз Елена Бибикова: Сама мысль о войне неприемлема для нас Латвийская группа Brainstorm отменила концерт в Пскове Песков назвал «уткой» возможное введение в регионах РФ военного положения В УГХ рассказали о влиянии санкций на подготовку к закупочным процедурам Путин проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности Сергей Лавров: Решение кризиса вокруг Украины будет найдено Владелец «Спартака» Леонид Федун потерял около 80% состояния Антон Минаков: Мы восемь лет подряд предлагали Украине компромисс «Единая Россия» переориентирует работу волонтеров на территорию Донецка и Луганска Обком КПРФ в Пскове разместил на окне символ поддержки спецоперации на Украине Международная федерация кошек ввела санкции в отношении питомцев из России Центробанк ввел комиссию 30% для физлиц при покупке валюты на бирже В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для россиян Андрей Турчак: Мы должны защитить наших людей и предприятия от последствий санкций Прибывшим в Псковскую область украинским беженцам выплатят по 10 тысяч рублей Генассамблея ООН приняла резолюцию по действиям России на Украине Почти 500 российских военных погибли в ходе спецоперации на Украине США пригрозили перехватывать российские самолеты Дмитрий Быстров: Россия ведет борьбу с неонацистами и их пособниками, но не с украинским народом ЦБ запретил нерезидентам из 43 стран переводы из России за рубеж Армен Мнацаканян: Сейчас важно сплотиться и поддержать друг друга, наши Вооруженные силы Игорь Савицкий о ситуации в экономике: Полгода будут тяжелыми Первую партию гуманитарного груза из Псковской области отправили беженцам из Донбасса Игорь Савицкий назвал русских и украинцев одним народом Сборную России по велоспорту отстранили от участия в международных соревнованиях Как выйти из украинского кризиса? Андрей Царев: Кровоточащая рана на Донбассе должна быть залечена Александр Котов прокомментировал спецоперацию в Донбассе Мошенники начали вымогать деньги на помощь беженцам из Украины США закрывают воздушное пространство для российских самолетов Путин подписал указ о временных мерах по обеспечению финансовой стабильности России Россия и Запад. Украинский разлом. ВИДЕО Президент Украины заявил о готовности к переговорам с Путиным Меры по поддержке региональной экономики обсудили в Псковской области Спецоперация в соцсетях Второй раунд переговоров России и Украины состоится 2 марта Нойс заморозил побратимские отношения с Псковом Россия и Запад. Украинский разлом Военная операция ВС России направлена на уничтожение террористов на Украине — Александр Братчиков Андрей Турчак рассказал о подготовке ответных российских санкций «Единая Россия» направит волонтеров в ДНР и ЛНР в ближайшие дни — Андрей Турчак Псковские профсоюзы собирают гуманитарную помощь для беженцев Специальное мнение ЕС пригрозил России тотальной экономической и финансовой войной В правительстве рекомендовали обратить внимание на азиатский рынок стройматериалов В Псковской области увеличат региональный фонд по предупреждению ЧС Компания Disney приостановила показы своих фильмов на территории России Mastercard из-за санкций отключила от платежной системы несколько российских банков Андрей Турчак вошел в санкционный список Евросоюза ФИФА и УЕФА отстранили российских футболистов от всех турниров Переговоры между Россией и Украиной завершились Владимир Путин подписал указ о специальных мерах для борьбы с западными санкциями Россия закрыла воздушное пространство для 36 стран «Ядерная триада» России начала боевое дежурство усиленным составом Эксперты не исключают, что в России перестанут работать Windows и Microsoft Office Путин предложил обсудить санкции против России со стороны «империи лжи» Александр Козловский: Мы должны продвигать проекты по импортозамещению Жители Псковщины не остаются равнодушными к трагедии в ЛНР и ДНР - Александр Козловский Российская авиация завоевала господство в небе над Украиной - Минобороны Совет ЕС принял решение о санкциях против ЦБ России и запрете авиаперелетов «День в музее» готово провести «Михайловское» для детей-беженцев из ДНР и ЛНР Глава Пскова попросила не ожесточаться и молиться о здравии воинов Молиться о мире на «русской земле» призвал патриарх Кирилл В районах Псковской области готовятся к отправке первых машин с помощью для беженцев Депутат Госдумы призвал россиян не опасаться блокировки iPhone Президент России приказал перевести силы сдерживания армии в особый режим несения службы Украина согласилась на переговоры с российской делегацией в Белоруссии Генпрокуратура предупредила об ответственности за оказание помощи в ущерб безопасности РФ Михаил Ведерников передал гуманитарную помощь для детей-беженцев из Донбасса Власти Украины начали освобождать заключенных для участия в боевых действиях Псковский губернатор посетил штаб по сбору помощи для беженцев из ДНР и ЛНР Председатель Госдумы Володин заявил о рисках Зеленского потерять Украину Банк России опубликовал официальное обращение в связи с санкциями Делегация России прибыла в Белоруссию на переговоры с украинцами Путин выразил признательность силам российской спецоперации на Украине Эксперт спрогнозировал рост доллара до трехзначных отметок SWIFT сообщила о готовности к отключению ряда российских банков Программу «Орел и решка» перестанут показывать на телеканале «Пятница» Почти 140 детей завершили вакцинацию от COVID-19 в Псковской области Зеленский покинул Киев, заявили в Госдуме Эстония и Латвия закроют свое воздушное пространство для российских самолетов Михаил Ведерников прокомментировал спецоперацию РФ на территории Украины Россия наложила вето на резолюцию ООН о прекращении операции на Украине Путин призвал украинских военных брать власть в свои руки Путин готов отправить делегацию в Минск на переговоры с Украиной МИД России назвал условие проведения переговоров с Украиной УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж Россия закрыла воздушное пространство для самолетов Великобритании Украина готова провести с Россией переговоры о нейтральном статусе Две тонны гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса собрали в Псковской области Андрей Турчак анонсировал открытие нового направления волонтерской помощи на Донбассе На Украине объявили всеобщую мобилизацию В США отменили выступление одного из создателей псковского «Крещендо» Макрон заявил, что передал Путину просьбу Зеленского по переговорам Российские военные взяли под контроль Чернобыльскую АЭС Украина потеряла контроль над районом на границе с Крымом Более 80 объектов военной инфраструктуры Украины вывели из строя в результате ударов ВС России Президент России назвал военную операцию в Донбассе вынужденной мерой Одиночные пикеты политических активистов состоялись в Пскове Латвия прекратит выдавать визы россиянам Более двух тонн гуманитарного груза собрали в Псковской области для беженцев из Донбасса Андрей Маковский: Россия никогда не будет страной-изгоем Наталья Горбачева: Военной спецоперации в Донбассе давно ждали российские патриоты Анатолий Копосов: Россия не планирует оккупировать Украину Антон Минаков: Военная спецоперация в Донбассе — часть большого плана Олег Брячак: Ситуация стабилизируется, когда в Донбасс войдут наши миротворцы Андрей Турчак рассказал о целях спецоперации в Донбассе Лев Шлосберг: Война придет в Россию очень скоро Евгений Михайлов: Будем надеяться, наши войска не понесут больших потерь Украина разорвала дипломатические отношения с Россией ФСБ сообщила об обстреле российского погранпункта со стороны Украины Лукашенко опроверг участие белорусских военных в спецоперации в Донбассе Радиомарафон «Военная операция РФ на территории Украины. Что же будет с Родиной и с нами?» ВИДЕО Радиомарафон «Военная операция РФ на территории Украины. Что же будет с Родиной и с нами?» Псковский международный аэропорт продолжает работу в штатном режиме Минобороны сообщило о подавлении средств ПВО Украины Росавиация: Аэропорты в 12 городах России приостановили работу Военное положение введено на всей территории Украины Минобороны России сообщило об ударах по военным аэродромам Украины СМИ сообщают о взрывах в городах Украины Президент России объявил о специальной военной операции в Донбассе Главы ДНР и ЛНР попросили Путина помочь в отражении агрессии Киева «Наложили в квадрате»: Андрей Турчак прокомментировал новые санкции против России Большинство россиян поддерживают решение о признании независимости ЛНР и ДНР Андрей Турчак - Донбассу: Мы всегда рядом. ВИДЕО Андрей Турчак прибыл в прифронтовую зону в Донецке Центры поддержки беженцев из Донбасса предложили открывать в приемных «Единой России» Совфед дал согласие президенту на использование вооруженных сил за рубежом Владимир Путин попросил у Совфеда разрешение использовать армию за рубежом Артур Гайдук о признании Россией ДНР и ЛНР: Я все еще надеюсь, что это просто политические игры Игорь Савицкий: Признание независимости ДНР и ЛНР - шаг к миру Армен Мнацаканян назвал своевременной мерой признание ДНР и ЛНР Александр Козловский: Признание независимости ДНР и ЛНР продиктовано обстоятельствами Совет Федерации ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР Люди от хорошей жизни не бегут - Андрей Маковский о беженцах из Донбасса Госдума ратифицировала договоры с ДНР и ЛНР Антон Минаков: Псковичей проблемы на Украине волнуют во вторую и третью очередь Красный Крест объявил о сборе помощи для беженцев из ЛНР и ДНР в Псковской области Парламенты ЛНР и ДНР ратифицировали договор о дружбе и сотрудничестве с Россией В Псковской области трудоустроят беженцев из Донбасса При необходимости России придется оказать ДНР и ЛНР военную помощь — Олег Грицаев Настало время поддержать жителей Донбасса - Александр Борисов Великолукский бизнесмен Дмитрий Матвеев назвал возможные экономические последствия признания ДНР и ЛНР Евгений Михайлов оценил возможные последствия признания ЛНР и ДНР Дмитрий Михайлов: В ДНР и ЛНР живут наши братья-славяне Олег Брячак назвал «очень человечным» решение о признании ДНР и ЛНР Антон Минаков назвал предательской позицию «Яблока» против признания независимости ЛНР и ДНР В партии «Яблоко» прокомментировали решение о признании ДНР и ЛНР Андрей Турчак: Жители Донбасса заслужили право жить мирно и свободно, а не выживать Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР Решение по вопросу признания ДНР и ЛНР будет принято 21 февраля — Путин Рубль усилил снижение после просьб глав ДНР и ЛНР к Путину признать независимость Главы ДНР и ЛНР попросили Путина признать независимость республик Около 80% россиян одобрили решение о приеме эвакуированных из ДНР и ЛНР - опрос Михаил Ведерников заявил о готовности принять в регионе до 400 беженцев из ДНР и ЛНР Андрей Турчак: «Единая Россия» окажет гуманитарную помощь эвакуированным из Донбасса Более 60 тысяч жителей Донбасса прибыли в Россию Режим ЧС ввели в Ростовской области из-за эвакуации жителей Донбасса Главы ДНР и ЛНР подписали указы о проведении всеобщей мобилизации Байден заявил, что Россия попытается атаковать Украину в ближайшие дни МЧС ДНР планирует вывезти в Россию около 700 тыс. жителей Турчак: «Единая Россия» отправляет молодежный актив в Ростов для оказания помощи эвакуированным из ДНР и ЛНР В Донецке взорвали машину начальника Народной милиции СМИ сообщили о начале эвакуации жителей ДНР в Россию Глава ДНР объявил о начале массовой эвакуации населения республики в Россию На Совет ГД отправили два проекта постановления по признанию ДНР и ЛНР Заседание о признании независимости ЛНР и ДНР анонсировали в Госдуме
05.03.2022, 14:140 Праздничный концерт пройдет на сцене Дома офицеров 8 марта 05.03.2022, 14:070 Более 100 тысяч человек заразились коронавирусом в Псковской области почти за два года пандемии 05.03.2022, 14:000 Псковичам рассказали, куда можно жаловаться на сбои в работе светофоров 05.03.2022, 13:500 Минцифры опровергло информацию о предложении легализовать в России пиратский софт
05.03.2022, 13:390 Почти 230 тысяч отсудил у дновской «управляйки» хозяин затопленной квартиры 05.03.2022, 13:270 Расширен перечень системообразующих предприятий Псковской области 05.03.2022, 13:170 В Псковской области проводят мониторинг запасов продуктов и товаров первой необходимости 05.03.2022, 13:090 Полицейские призывают псковичей воздержаться от участия в несогласованных акциях
05.03.2022, 13:010 Более 30 коробок с гуманитарным грузом для беженцев собрали жители Опочецкого района 05.03.2022, 12:440 Имперский русский балет покажет «Ромео и Джульетту» на псковской сцене 05.03.2022, 12:280 Пограничники задержали в печорском лесу 11 направлявшихся в Эстонию иностранцев 05.03.2022, 12:240 Псковичам предлагают сфотографировать «завтрак для любимых» 8 марта
05.03.2022, 12:110 Спектакль о взаимоотношениях мужчины и женщины покажут в Пскове в марте 05.03.2022, 12:020 Росавиация продлила запрет на полеты на юге и в центральной части России до 14 марта 05.03.2022, 11:561 На тысячу мужчин в Псковской области приходится более 1100 женщин — Псковстат 05.03.2022, 11:480 Видеофакт: В Пскове продолжается ремонт улицы Яна Фабрициуса
05.03.2022, 11:390 Число смертей от COVID-19 в Псковской области возросло до 1603 05.03.2022, 11:330 В доме на улице Золотковской в Великих Луках проведут реконструкцию тепловой трассы 05.03.2022, 11:290 Владимир Кузь оценил угрозы дорожной отрасли Псковской области из-за санкций 05.03.2022, 11:200 Псковскому приставу грозит до 6 лет тюрьмы за присвоение денег
05.03.2022, 11:151 Госдума приняла закон о послаблениях для поставщиков по госконтрактам 05.03.2022, 11:120 Псковский губернатор поддержал проект сервиса оказания психологической помощи молодежи 05.03.2022, 11:070 Псковичка отдала мошеннику более полумиллиона рублей 05.03.2022, 11:030 PayPal приостановила работу в России
05.03.2022, 10:530 Более 10 тысяч тонн цветов привезли в Псковскую область к 8 марта 05.03.2022, 10:470 Росгвардейцы задержали великолучан за кражу еды и спиртного 05.03.2022, 10:413 Доработанные эскизы пешеходного моста через реку Пскову одобрил совет по вопросам охраны ОКН 05.03.2022, 10:340 В Псковской области предложили скорректировать требования к жилью детям-сиротам
05.03.2022, 10:300 День выключенных гаджетов празднуют 5 марта 05.03.2022, 10:280 Псковичи могут получить кэшбэк за подарки к 8 марта на СНГБ-Маркете 05.03.2022, 10:210 Первым компонентом вакцины от COVID-19 в Псковской области привились более 400 детей 05.03.2022, 10:170 Правительство выделило 500 млн рублей малому и среднему бизнесу, пользующемуся системой быстрых платежей
05.03.2022, 10:110 Женщина убила ножом усвятича в ходе ссоры в гостях 05.03.2022, 10:100 Samsung приостановит поставки телефонов и бытовой техники в Россию 05.03.2022, 10:050 10 беженцев из ЛНР и ДНР подали заявления на выплату материальной помощи в Псковской области 05.03.2022, 09:512 Александр Нестерук заявил о выходе Псковской области на плато по заболеваемости COVID-19
05.03.2022, 09:400 Россия объявляет режим тишины на Украине с 10:00 05.03.2022, 09:340 В Пскове отсняли первый блок художественного фильма «Я читаю» 05.03.2022, 09:321 Инфляции в РФ прогнозируют ускорение до 17% 05.03.2022, 09:240 Торговым сетям разрешили ограничить продажу ряда товаров из-за спекулянтов
05.03.2022, 09:240 Математическая модель спрогнозирует цитокиновый шторм при COVID 05.03.2022, 09:110 «Горводоканал» оказывает помощь по сбору гуманитарного груза беженцам из Донбасса 05.03.2022, 09:000 Россиян ждет сокращенный рабочий день 05.03.2022, 08:544 Псковичи будут экономить 8 Марта на цветах
05.03.2022, 08:482 Закон о возможности убивать бездомных животных не поддержали в Госдуме 05.03.2022, 08:360 Аварийный режим работы электросети привел к пожару в псковской деревне 05.03.2022, 08:355 Российские потребители подали в суд на Apple 05.03.2022, 08:300 Сказки псковских пушкинских мест на местном наречии можно услышать сегодня в «Михайловском»
04.03.2022, 22:138 Путин утвердил уголовную ответственность за фейки о действиях ВС России 04.03.2022, 22:050 Записные книжки Валентина Курбатова можно увидеть на выставке в «Михайловском» 04.03.2022, 22:000 Глава Пскова поздравила сотрудниц фабрик и заводов с 8 марта 04.03.2022, 21:400 Поддержку педагогов обсудили псковский комитет по образованию и профсоюз
04.03.2022, 21:2511 Топ-5 фруктов для похудения перечислила псковский врач 04.03.2022, 21:153 Роскомнадзор решил заблокировать доступ к Facebook в России 04.03.2022, 21:020 Фотоэкспозиция памяти героев-десантников 6-й роты открылась в Пскове 04.03.2022, 20:520 «Дабришутинг»: Слово, дело и традиции. ВИДЕО
04.03.2022, 20:400 Губернатор заявил о готовности Псковской области к паводку и пожароопасному сезону 04.03.2022, 20:200 Более 11 миллиардов рублей потратят на ремонт псковских дорог в этом году 04.03.2022, 20:000 Псковский туристический центр борется за звание лучшего в России 04.03.2022, 20:000 Эксперт-автотехник и статист дали показания по резонансному ДТП в суде в Пскове
04.03.2022, 19:420 Сотрудники МЧС организовали проверку в псковском ресторане 04.03.2022, 19:380 Мир. У всех разный 04.03.2022, 19:201 «Единая Россия»: Регулирование криптовалют минимизирует последствия санкций 04.03.2022, 19:100 Активность пользователей ВТБ Онлайн выросла на треть
04.03.2022, 19:000 К 8 марта спрос на флористов в СЗФО вырос на 75% 04.03.2022, 18:400 Итоги конкурса олимпийских открыток подвели в Пскове 04.03.2022, 18:101 «Дабришутинг»: Слово, дело и традиции 04.03.2022, 18:000 В России есть значительный запас лекарственных препаратов - Минздрав
04.03.2022, 17:530 Microsoft приостановила продажу товаров и предоставление услуг в России 04.03.2022, 17:471 Масленичные гуляния и кукольное представление устроили для школьников в Пскове 04.03.2022, 17:344 Агрофирма начнет производить в Псковском районе более 30 млн яиц в год 04.03.2022, 17:300 Андрей Козлов: Наш братский народ попал в лапы чужой идеологии
04.03.2022, 17:260 Посвященная истории Анастасиевской часовни выставка открылась в Пскове 04.03.2022, 17:120 В России появится новый вид выписки из ЕГРН 04.03.2022, 17:070 День без осадков прогнозируют синоптики в Псковской области 5 марта 04.03.2022, 17:010 В Пскове сотрудники ПФР приняли участие в акции по поддержке жителей Донбасса
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru