Экономика

В Псковской области проводят мониторинг запасов продуктов и товаров первой необходимости

Комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области принимает все возможные меры для стабилизации состояния рынка. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, по поручению губернатора Михаила Ведерникова специалисты ежедневно проводят мониторинг экономической ситуации и наличие запасов товаров первой необходимости.

Фото: архив ПЛН

Создан оперативный штаб по обеспечению устойчивого функционирования предприятий на территории Псковской области. В его состав вошли представители управления Роспотребнадзора по Псковской области, УФАС по Псковской области, комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике, торговых сетей. Также проводится работа с обращениями граждан по вопросу изменения цен через официальные социальные сети органов власти. Это позволяет видеть и оперативно реагировать на проблемы и принимать меры, отметили в комитете. ⠀ ⠀

УФАС по Псковской области запустило горячую линию. Жители региона могут пожаловаться на необоснованный рост цен на товары, услуги, а также на их наличие по телефону — 8 (8112) 62-65-28.

В комитете подчеркнули, что запасов товаров в магазинах достаточно, дефицита не наблюдается, а все магазины работают в прежнем режиме. «Отсутствие товаров в некоторых магазинах связано с ажиотажным спросом. По информации торговых сетей проблем с отгрузкой и поставками товаров нет, запасы присутствуют, но в связи с большими объемами выкупа и графиками поставок не всегда успевают пополняться полки. Следует учесть, что цены в магазинах могут значительно отличаться. Не поддавайтесь общему ажиотажу и выбирайте товар по приемлемой для вас стоимости», — призвали в комитете.