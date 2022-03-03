Экономика

Расширен перечень системообразующих предприятий Псковской области

Расширен перечень системообразующих организаций Псковской области, оказывающих наиболее существенное влияние на развитие отдельных секторов региона. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, соответствующее распоряжение подписано губернатором Михаилом Ведерниковым.

Изменения внесли в целях оперативного реагирования и принятия первоочередных мер по обеспечению устойчивого функционирования экономики. Перечень дополнили семь предприятий: ООО «Балт-Фиш плюс», ООО «СКТ — групп», ООО «Кабельный завод "Алюр"», ООО «Велмаш-сервис», АО «ВОМЗ», ОАО «Псковвтормет», ООО ГК «Мега холод».

Напомним, решение о расширении перечня принято на заседании оперативного штаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики региона. До этого момента в перечень системообразующих предприятий региона входили 26 организаций общей численностью около 24 тысяч человек.