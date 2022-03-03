Shell прекращает участие во всех нефтегазовых проектах в России

Британско-нидерландская Shell решила прекратить участие во всех нефтегазовых проектах в России.
«В качестве первого незамедлительного шага компания прекратит спотовые закупки российской нефти», - цитирует РИА Новости заявление компании.
Shell 28 февраля объявила о намерении выйти из совместных предприятий с «Газпромом» и «Газпром нефтью» и прекратить участие в газопроводе «Северный поток — 2».
Напомним, с 24 февраля РФ проводит спецоперацию на Украине. Евросоюз, США и другие страны в ответ ввели санкции.