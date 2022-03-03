Экономика

«Макдоналдс» временно закроет 850 ресторанов в России

Mcdonald's временно закроет 850 ресторанов быстрого питания в России. Об этом говорится в заявлении компании.

Фото: архив ПЛН

Генеральный директор корпорации Крис Кемпчински отметил, что в России в McDonald's работают 62 тысячи человек, которые «вложили сердце и душу в этот бренд, пишет РИА Новости.

«В то же время наши ценности означают, что мы не можем игнорировать бессмысленные человеческие страдания, происходящие на Украине», — сказал Крис Кемпчински.

McDonald’s — американская корпорация, работающая в сфере общественного питания, и крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания, работающая по системе франчайзинга.

Первый McDonald’s в Пскове открылся в феврале 2016 года.

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Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.